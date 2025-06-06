فارقت الحياة بعد الخضوع لجراحة.. وفاة الإذاعية هدى العجيمي ليلة عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا اليوم الإذاعية والكاتبة الكبيرة هدى العجيمي، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات، ويقام العزاء يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

معلومات عن الإذاعية الراحلة هدى العجيمي

ولدت الإذاعية الراحلة يوم 24 يوليو 1936 في محافظة بورسعيد، والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، ثم التحقت بالإذاعة لأول مرة في بداية الستينيات.

وحصلت هدى العجيمى، على العديد من الجوائز، منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين، وجائزة أحسن برنامج إذاعي عن استطلاع رئيس الإذاعة والتليفزيون حول البرامج الاجتماعي.

وفي عام 1985 حصلت على دبلوم من إذاعة كولونيا، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.