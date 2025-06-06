ماذا حدث في ليلة العيد؟ تطورات الحالة الصحية لآدم ابن تامر حسني وبسمة بوسيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدر اسم آدم، نجل الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل، مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان والدته قبل أيام عن تعرضه لأزمة صحية، ما دفع الجمهور للبحث عن تفاصيل هذه الأزمة.

تطورات الحالة الصحية لآدم تامر حسني

وكشف مصدر مقرب من المطرب تامر حسني لـ«الوطن» تفاصيل الحالة الصحية لآدم، نجل تامر حسني، مؤكدًا أن حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا بعد نقله إلى العناية المركزة وإجراء عملية جراحية دقيقة.

وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا نقله إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته، مشيرًا إلى أن بسمة بوسيل تتواجد بشكل دائم إلى جانب نجلها حتى داخل العناية المركزة، بينما تغيب تامر حسني عن التواجد بجوار ابنه في ليلة العيد بسبب ارتباطه بعدد من التعاقدات الفنية خارج مصر، إلا أنه يتابع حالته الصحية أولًا بأول مع والدته.

أبطال فيلم «ريستارت»

ويعرض حاليًا في دور السينما فيلم «ريستارت» للفنان تامر حسني، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام (ميدو).