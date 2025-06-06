لايف ستايل

الامارات | وزير خارجية بلجيكا يزور متحف المستقبل

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | وزير خارجية بلجيكا يزور متحف المستقبل 1/2
  • الامارات | وزير خارجية بلجيكا يزور متحف المستقبل 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بلجيكا يزور متحف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف متحف المستقبل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، خلال زيارته إلى الدولة. وتعرّف الضيف خلال جولة رافقه فيها المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، ماجد المنصوري، إلى مختلف أقسام وتجارب المتحف المتنوعة، وأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات المستقبلية التي تعكس أثر التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements