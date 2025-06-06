الامارات | وزير خارجية بلجيكا يزور متحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف متحف المستقبل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، خلال زيارته إلى الدولة. وتعرّف الضيف خلال جولة رافقه فيها المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، ماجد المنصوري، إلى مختلف أقسام وتجارب المتحف المتنوعة، وأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات المستقبلية التي تعكس أثر التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل للبشرية.