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الامارات | برنامج حافل لحديقة الحيوانات بالعين خلال العيد

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العين - وام 0 تبليغ

  • الامارات | برنامج حافل لحديقة الحيوانات بالعين خلال العيد 1/2
  • الامارات | برنامج حافل لحديقة الحيوانات بالعين خلال العيد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الحيوانات بالعين إطلاق باقة من التجارب العائلية والفعاليات الترفيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تُسلّط الضوء على الحياة البرية والتنوع البيولوجي الذي تحتضنه.

تشمل الفعاليات جولات سفاري وورشاً تعليمية للأطفال، ومنصة تفاعلية تحت اسم «ميني وايلد»، تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار الصغار، من خلال التفاعل المباشر مع مجموعة من الحيوانات الأليفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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