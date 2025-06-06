الامارات | برنامج حافل لحديقة الحيوانات بالعين خلال العيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج حافل لحديقة الحيوانات بالعين خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الحيوانات بالعين إطلاق باقة من التجارب العائلية والفعاليات الترفيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تُسلّط الضوء على الحياة البرية والتنوع البيولوجي الذي تحتضنه.
تشمل الفعاليات جولات سفاري وورشاً تعليمية للأطفال، ومنصة تفاعلية تحت اسم «ميني وايلد»، تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار الصغار، من خلال التفاعل المباشر مع مجموعة من الحيوانات الأليفة.
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