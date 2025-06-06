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الامارات | فرحة العيد المنتظرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | فرحة العيد المنتظرة 1/2
  • الامارات | فرحة العيد المنتظرة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة العيد المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عيد الأضحى المبارك تسود أجواء العطاء والفرح أنحاء الإمارات بصورة عامة، حيث يلتقي أفراد العائلة حول مائدة العيد التقليدية، وتتوهج كل المواقع بأروع الزينات والعروض والفعاليات العائلية، لكن يبقى للعيد مذاقه الخاص عند الأطفال الذين يكتسون بأحلى وأحدث الملابس، وتعمر جيوبهم بالعيديات خلال الزيارات العائلية. إنها فرحة منتظرة، وبهجة تفرح القلب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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