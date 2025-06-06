الامارات | فرحة العيد المنتظرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عيد الأضحى المبارك تسود أجواء العطاء والفرح أنحاء الإمارات بصورة عامة، حيث يلتقي أفراد العائلة حول مائدة العيد التقليدية، وتتوهج كل المواقع بأروع الزينات والعروض والفعاليات العائلية، لكن يبقى للعيد مذاقه الخاص عند الأطفال الذين يكتسون بأحلى وأحدث الملابس، وتعمر جيوبهم بالعيديات خلال الزيارات العائلية. إنها فرحة منتظرة، وبهجة تفرح القلب.