الامارات | «إقامة دبي» تُطلق مبادرة بيئية للأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، مبادرة توعوية موجهة للأطفال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي، وغرس مفاهيم الاستدامة في نفوس الأجيال الناشئة، تزامناً مع يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام. واستضافت مكتبة المنخول العامة فعاليات المبادرة التي نُفذت بأسلوب إبداعي مبسّط، يجمع بين التعليم والتسلية، من خلال أنشطة تفاعلية، وتوزيع هدايا صديقة للبيئة، وبمشاركة الشخصيتين الكرتونيتين المحببتين «سالم»، و«سلامة»، بهدف ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأطفال.