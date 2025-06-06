الامارات | علماء يطورون مشبك عصبي يحاكي الرؤية البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من العلماء من جامعة طوكيو للعلوم، مشبكاً عصبياً ضوئياً قادراً على تمييز الألوان بدقة تصل إلى 10 نانومتر، وهي دقة توازي تقريباً قدرة العين البشرية، ما يبشّر بثورة في أنظمة الرؤية الآلية منخفضة الطاقة المستخدمة في الهواتف الذكية والمركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.

وذكر موقع «روسيا اليوم»، أن الجهاز، الذي طوّره فريق بقيادة الدكتور تاكاشي إيكونو، من قسم هندسة النظم الإلكترونية في الجامعة، يعتمد على التصميم المستلهم من طريقة عمل العين والدماغ البشريين، حيث يحاكي المشابك العصبية البيولوجية في تعاملها مع المؤثرات البصرية، لكنه يتميّز بعمله الكامل على ضوء الشمس دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

واختبر الفريق الجهاز عبر دمجه في شبكة حوسبة مادية للتعرف إلى حركات بشرية ملوّنة بالأحمر والأخضر والأزرق، ورغم استخدام مشبك عصبي واحد فحسب، فقد بلغت دقة التعرف 82% عبر 18 تركيبة من الألوان والحركة.

والجهاز الجديد عبارة عن مشبك عصبي كهروضوئي إلكتروني ذاتي التشغيل، صُمم خصيصاً لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمة الرؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويتكوّن من خليتين شمسيتين، استُخدمتا لاكتشاف ألوان مختلفة من الضوء.