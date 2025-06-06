القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتزين الموائد بأشهى أطباق اللحوم المعدة بمختلف الطرق، ويعد تحضير التتبيلة الخطوة الأساسية التي تضيف الطعم الغني والمذاق المميز لكل وجبة، فالتتبيلة لا تمنح اللحم نكهة لذيذة فقط، بل تساعد أيضًا في جعل اللحم أكثر ليونة وسهولة في الطهي.

سواء كنت تفضل شوي اللحم على الفحم، أو الطهي في الفرن، أو حتى السلق، فإن اختيار مكونات التتبيلة المناسبة من التوابل والأعشاب سيكون الفارق في مذاق الطبق الرئيسي، بشرط ألا يصيبك بضرر على صحتك.

استخدم هذه الأعشاب مع اللحم.. تحميك من الانتفاخ والتلبك المعوي

وقدمت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، نصائح عدة بالاعتماد على مجموعة من الأعشاب مع اللحمة، تحمي من الانتفاخ والتلبك المعوي، يمكن استخدامها خلال تجهيز وتتبيلة اللحوم، جاءت على النحو التالي:

- الزنجبيل:

إذ يحتوي على مادة طاردة للريح وبالتالي يساعد في تقليل الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي.

- البقدونس:

غني بمضادات الأكسدة ليحمي من عسر الهضم والانتفاخات.

- النعناع:

له تأثيرات مهدئة على الأمعاء، ويساعد أيضًا في تقليل إجهاد المعدة.

كما نصحت استشاري التغذية بخليط الملح باعتدال والفلفل الأسود، مع مياة البصل والليمون.

نصائح تحميك من الانتفاخ والتلبك المعوي في عيد الأضحى

وقدمت «شعير»، لـ«الوطن»، عدة نصائح تحميك من الانتفاخ والتلبك المعوي في عيد الأضحى، مع تناول اللحوم والأكلات الدسمة، جاءت على النحو التالي:

- تناول كمية كبيرة من السلطة لتحسين الهضم وضبط كلوجوز الدم بسبب احتوائها على الألياف.

- تناول كمات كبيرة من المياة مع قطع ليمون وأوراق النعناع.

- تجنب المشروبات الغازية.

- تناول شريحة من البطيخ أو الشمام أو فواكه التفاح والجوافة والبرتقال.

مشروب يخلصك من الانتفاخ وعسر الهضم

كانت وزارة الصحة والسكان، نصحت من قبل بإعداد مشروب طبيعي يخلصك من الانتفاخ وعسر الهضم، بعد الأكلات الدسمة، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إذ يساعد في الشعور بالراحة وتقليل الشعور بالتخمة الناتجة عن تناول كميات كبيرة من الطعام.

ونصحت «الصحة» المواطنين بتناول مشروب الشمر الساخن دون سكر، لما له من فوائد كبيرة في تحسين الهضم.