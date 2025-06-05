الامارات | نهاية مأساوية لعاشق مهجور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب عاشق خطط لقتل حبيبته التي هجرته عندما ارتدت قنبلة ألقاها على منزلها وانفجرت في وجهه جنوب تايلاند.

وخطط سورابونغ ثونغناك( 36 عامًا) لقتل حبيبته السابقة كانونرافات ساواكون ( 28 عامًا) بعدما أخبرته إنها لا ترغب به، وكان شهود عيان يشربون القهوة عندما وصل سورابونغ بسيارته إلى العقار، قبل أن يقتحم المنزل ويوقظ ساواكون، متوسلاً إليها أن تعود إليه.

وبعد جدال ذكرت صحيفة "مترو" أن الشاب حاول طعن صديقته السابقة بمقص قبل أن يركض إلى سيارته ليأخذ قنبلة يدوية، والتي بمجرد أن ألقاها، اصطدمت بعمود خرساني في العقار وارتدت إليه، وحين انحنى سورابونغ لالتقاط القنبلة اليدوية، انفجرت بين يديه، مما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة أربعة آخرين. ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث ووجدت سورابونغ ملقى على وجهه في بركة من الدماء، مع تناثر الحطام والشظايا في جميع أنحاء الفناء.

وأصيب أربعة أشخاص، بمن فيهم صديقته السابقة، ساواكون، ونقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى حيث عولجوا من إصابات طفيفة قبل خروجهم.

من جهتها أكدت والدة الفتاة إن الزوجين كانا يتواعدان لمدة شهرين فقط قبل الانفصال. وأعلنت الشرطة أنها ضبطت أيضًا نصف كيلوغرام من الميثامفيتامين في سيارة سورابونغ.