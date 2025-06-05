مستحضرات مكياج بعامل وقاية للصيف.. حماية إضافية من أشعة الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - هل ترغبين في توفير الحماية القصوى لبشرتك من أشعة الشمس الضارة خلال فصل الصيف، باستخدام مستحضرات مكياج بعامل وقاية من الشمس؟ رغم أنكِ تقومين بتطبيق الواقي الشمسي يومياً في الصباح؛ إلا أنك قد ترغبين في دعم حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تعد السبب الرئيسي في الظهور المبكر للتجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة إلى اسوداد البشرة وبهتانها. ولحسن الحظ، ابتكرت علامات تجارية مرموقة عدة في السنوات الأخيرة أساسيات مكياج بعامل وقاية من الشمس، تضمن لكِ بشرة متألقة طوال النهار مع حماية مثالية من ضرر أشعة الشمس.

ومن "الخليج 365"، اخترنا لكِ مجموعة مستحضرات مكياج بعامل وقاية للصيف، من أبرز الماركات التجارية.

كريم أساس Clinique Even Better Clinical Vitamin Makeup Broad Spectrum SPF 45 Foundation من كلينيك

كريم أساس بعامل وقاية من الشمس 45 من كلينيك Clinique



يعد كريم الأساس هذا من كلينيك معززاً بأكسيد الزنك وفيتامين B3، وفيتامين c وفيتامين E، مما يمنح بشرتك إشراقة وترطيباً، فضلاً عن أنه يحتوي على عامل وقاية من الشمس SPF 45. أما قوامه فناعم وخفيف لا يثقل البشرة، إلى درجة بالكاد تشعرين به، ويدوم طويلاً من دون أن يسيل في الأجواء الحارة. يناسب أيضاً جميع أنواع البشرة، لا سيما البشرة الحساسة هذا.

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كونسيلر MAC Studio Finish SPF 35 من ماك

كونسيلر بعامل وقاية من الشمس من ماك Mac



يُقدم هذا الكونسيلر من ماك تغطيةً شفافةً، تضمن لكِ مظهراً متوهجاً يُحاكي أشعة الشمس من دون التأثر بضررها، وتغطية طبيعية بإشراقة جذابة. كما أنه مزود بعامل حماية من الشمسSPF 35. ووفقاً للعلامة التجارية، فهو يدوم طويلاً بتغطية ثابتة حتى 12 ساعة، ومقاوِم للماء، ولا يُسبب انسداد المسام، ويتحكم في إفراز الزيوت. كما أنه يتوافر بأكثر من عشرين لوناً مختلفاً؛ ليتناسب مع جميع درجات البشرة الفاتحة السمراء.

لوس باودر Bareminerals original loose powder foundation spf 15 من بيرمينيرالز

لوس باودر بعامل وقاية من الشمس من بيرمينيرالز Bareminerals



تحتوي هذه البودرة المضغوطة على عامل حماية من الشمس 15، وهي مصممة لتوفير تغطية متوسطة ولمسة نهائية طبيعية تناسب أجواء الصيف. كما تتوافر بمجموعة متنوّعة من درجات اللون، من الفاتح إلى الداكن للغاية، بما يتناسب مع كافة درجات البشرة. ضعيها في الصباح وستلاحظين أنها تثبت على البشرة حتى ساعات المساء.

بلاش Nudestix Nudescreen SPF 30 Blush Tint من نيودستيكس

بلاش بعامل وقاية من الشمس من نيودستيكس Nudestix



عند تطبيقه، يذوب هذا البلاش في البشرة؛ ليمنحها إشراقة طبيعية مشمسة بلمسات مخملية جذابة، كما يمكن استخدامه على الجفون والشفاه. يتميز هذا البلاش بلونه الخوخي اللافت، وتكفي تمريرة واحدة منه لإضفاء لمسة ندية على عظام وجنتيك، مع حماية إضافية من أشعة الشمس. ناهيك عن أنه يمتزج بسلاسة ويدوم لساعات طويلة.

ملمع الشفاه MDSolarSciences Hydrating Sheer Lip Balm SPF 30 من أم دي سولار ساينس

ملمع شفاه مع عامل وقاية من الشمس من أم دي سولار ساينس MDSolarSciences



مرطّب شفاه ملوّن مثالي يحتوي على عامل حماية من الشمس، يوفّر الحماية والترطيب في آنٍ واحد. يحمي عامل الحماية واسع الطيف SPF 30 شفاهك من أضرار الشمس، في حين يعزّز فيتامين C إنتاج الكولاجين ويُحسّن تماسك البشرة. يحتوي على زبدة الشيا وزيت الجوجوبا؛ لتنعيم الشفاه وتلطيفها، كما أنه معزّز بزيوت الأفوكادو والزيتون؛ لترطيب يدوم طوال اليوم. يتوفر مرطّب الشفاه الواقي من الشمس بـ7 درجات شفّافة جميلة يمكن بناء كثافتها حسب الرغبة.

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نصائح للاستفادة القصوى من مستحضرات المكياج المزودة بعامل وقاية

الترتيب مهم: ضعي الواقي الشمسي التقليدي أولاً (حتى لو كنت تستخدمين مستحضراً يحتوي على SPF) ثم انتظري 5 دقائق قبل تطبيق المكياج.

اختاري تغطية خفيفة في النهار: للمشاوير الصباحية أو في أيام الحر الشديد، اختاري كريم أساس أو بودرة خفيفة مع عامل حماية؛ لتعزيز راحة البشرة.

أعيدي التطبيق كل 3 ساعات: حتى في حال وجود SPF في المكياج، يُنصح بإعادة التطبيق إذا كنتِ معرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة.

استخدمي رذاذ الوجه المزود بـSPF: لإعادة ترميم الحماية دون إفساد المكياج.

لا تهملي الشفاه والجفون: فهما منطقتان حساستان غالباً ما تُهملان، فاختاري بلاش أو ملمع شفاه مزوداً بـSPF.

طريقة تطبيق مكياج نهاري مزود بعامل حماية من الشمس

من عرض بول كوستيلو Paul Costelloe -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©