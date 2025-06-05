لا تعيدي تسخين اللحم بهذه الطريقة.. استشاري تغذية تكشف الأضرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطباق شهية من اللحوم تزين بها ربات المنازل طاولة اليوم الأول من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إلا إن كثيرًا ما يقع معظمهن في أزمة طهي كميات كبيرة من اللحوم حتى يظل يتبقى منها فائض لليوم التالي، لتقوم بحفظه في الثلاجة قبل إعادة تسخينه مُجددًا بالفرن أو «الميكرويف» دون الدراية الكاملة بمخاطر الأمر.

لا تعيدي تسخين اللحمة بهذه الطريقة

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، من مخاطر إعادة تسخين الطعام، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في حدوث تسمم غذائي.

وأوضحت «عبد الوهاب»، أن إعادة تسخين الطعام مرة أخرى يمكن أن يساهم في نمو البكتيريا الضارة، التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض مثل الإسهال، القيء، والغثيان، كما إنها تفقد الطعام بعض العناصر الغذائية المهمة، كالبروتينات والفيتامينات.

ومن جانبها، شددت الدكتورة مروة شعير، أستاذ علوم التغذية، على أن إعادة تسخين بقايا الطعام قد تترتب عليه مشكلات صحية خطيرة لا يدركها كثيرون.

وأوضحت «شعير»، لـ«الوطن»، أنّ تسخين الطعام أكثر من مرة ثم تبريده وإعادة تسخينه مجددًا يُعد من الممارسات غير الصحيحة، وينتج عنه تسمم غذائي نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تحدث بفعل الحرارة، إذ تؤدي إلى تبخر الماء من الطعام وفقدان قيمته الغذائية، مع تكسير البروتينات والكربوهيدرات وتحول المواد الصلبة إلى عناصر فاسدة سريعة التلف، وهو ما يساعد في نشاط الفطريات والبكتيريا.