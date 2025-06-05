أسباب تحرمك من تناول اللحمة على الفطار في عيد الأضحى.. صدمة وضغط رهيب على القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول عيد الأضحى المبارك، ترتبط عادات كثيرة بتناول اللحوم، خاصة بعد ذبح الأضحية مباشرة، لكن يحذر خبراء التغذية من عادة قد تكون ضارة، يكررها البعض دون أن يشعروا بخطورتها، وهي تناول اللحوم على معدة فارغة فور الاستيقاظ.

لا تأكل اللحمة على الفطار في عيد الأضحى

حذّرت الدكتورة ندى عبد العال، استشاري التغذية العلاجية من تناول اللحمة على الفطار في أول يوم عيد الأضحى في الصباح، موضحة أن المعدة تكون في حالة خمول بعد ساعات طويلة من الراحة أثناء النوم، وعند تناول وجبة دسمة غنية بالبروتين والدهون مثل اللحوم، يكون من الصعب على الجهاز الهضمي التعامل معها بكفاءة، ما قد يؤدي إلى عسر هضم، انتفاخ، أو حتى آلام بالمعدة.

اللحمة قد تسبب ضغطًا على القلب والكبد والكلى

تؤكد ندى أن تناول اللحوم، خاصة الدهنية منها، فور الاستيقاظ يرفع مستوى الدهون والكوليسترول في الدم بشكل مفاجئ، ما يشكل عبئًا على القلب، كما أن البروتين الزائد قد يشكل حملاً على الكبد والكلى، خاصة لدى كبار السن ومرضى الضغط والكوليسترول.

الصيام الليلي يجعل الجسم حساسًا للمأكولات الثقيلة

خلال ساعات النوم، لا يتلقى الجسم أي طعام أو سوائل، لذا فإن أول وجبة في اليوم يجب أن تكون خفيفة وسهلة الهضم، وتحتوي على الألياف والسوائل وبعض الكربوهيدرات البسيطة، لتجنب أي صدمة للجهاز الهضمي.

البديل الأفضل.. فطور خفيف ثم اللحمة لاحقًا

تنصح ندى، ببدء اليوم بوجبة فطور خفيفة تتضمن:

كوب ماء دافئ أو عصير طبيعي غير محلى.

قطعة خبز بلدي أو توست بني.

بيضة مسلوقة أو جبن قريش.

خضروات طازجة مثل الخيار أو الجرجير.

ويمكن بعد مرور ساعتين تقريبًا، البدء بتناول اللحوم المطهية بطريقة صحية، مثل السلق أو الشوي، ويفضل أن تُقدم مع خضروات مطهية أو سلطة خضراء.

فئات يجب أن تكون أكثر حذرًا

بسحب ندى، هناك فئات يجب أن تمتنع تمامًا عن تناول اللحوم صباحًا، فهم أكثر عرضة للتأثر بالمشكلات الناتجة عن تناول وجبة دسمة فور الاستيقاظ، وعلى رأسها: