احترس من شرب مرقة اللحم بهذه الطريقة للحفاظ على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استقبال عيد الأضحى، تمتزج البهجة بالروائح الشهية المنبعثة من أطباق اللحوم، خاصة مرقة اللحم التي تعتبر جزءًا أساسيا من مائدة العيد، لكن لا يدرك كثر من الناس أن مرقة اللحم قد تتحول إلى قنبلة صحية موقوتة، إذا تم إعدادها أو تناولها بطريقة خاطئة.

السم الخفي في مرقة اللحمة

تحتوي مرقة اللحم، خصوصًا إذا ما تم غلي اللحوم الدهنية كالكوارع أو الرقبة أو اللحم الضاني، على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، التي يمكن أن تسبب:

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

زيادة الوزن وتراكم الدهون الحشوية، خصوصًا في منطقة البطن.

وتقول الدكتورة ندى عبد العال استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن مرقة اللحمة المطبوخة بدون نزع طبقة الدهون، قد تحتوي على ما يعادل نصف الاحتياج اليومي للفرد من الدهون المشبعة، في وجبة واحدة فقط.

كارثة صحية في انتظارك بسبب مرقة اللحمة

- الصوديوم الزائد:

كما يضاف إلى مرقة اللحم كميات كبيرة من الملح، ومرقة الدجاج الجاهزة، والتوابل المصنعة، ما يجعلها مصدرًا غنيًا بالصوديوم، بحسب ندى، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى مرضى الضغط وكبار السن.

احتباس السوائل في الجسم، ما يسبب تورم القدمين واليدين.

إجهاد الكلى، خصوصًا لدى مرضى الكلى المزمن.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول مرقة اللحمة المالحة بانتظام، يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25%.

- المواد الحافظة في المرقة الجاهزة:

كثيرون يضيفون مكعبات المرقة الجاهزة أو «المرقة الفورية» لتعزيز النكهة، لكنها تحتوي على:

جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، التي ربطتها بعض الدراسات بزيادة مخاطر الصداع النصفي، واضطرابات النوم، ومشكلات في الجهاز العصبي.

مكسبات طعم صناعية، قد تضر الكبد على المدى الطويل.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام هذه المواد، خاصة عند طهي الطعام للأطفال.

التسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي.

- مخاطر التوابل الثقيلة:

بحسب ندى، قد يؤدي تناول مرقة اللحمة الغنية بالدهون والتوابل الثقيلة إلى:

حموضة مزمنة وارتجاع مريئي.

عسر هضم وانتفاخ.

إسهال أو إمساك، نتيجة خلل توازن الألياف والدهون في الوجبة.

وتقول استشاري التغذية العلاجية، إن شرب المرقة الثقيلة على معدة فارغة، قد يسبب صدمة للجهاز الهضمي، ويؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، خاصة لدى المصابين بالتهاب المعدة أو القرحة.

هل يمكن جعل مرقة اللحمة صحية؟

تؤكد ندى، أنه إذا كنت من محبي مرقة اللحمة، فلا داعي للحرمان، بل يجب اتباع بعض الإرشادات:

نزع طبقة الدهون من سطح المرقة بعد أن تبرد، ثم إعادة تسخينها.

استخدام اللحم قليل الدهون، مثل عرق التربيانكو أو وش الفخذ.

عدم الاعتماد على المرقة الجاهزة، واستبدالها بتوابل طبيعية، مثل ورق اللورا، القرفة، الزعتر، والحبهان.

تقليل الملح، وتعزيز النكهة بالخضروات، مثل الجزر والبصل والكرفس.

عدم تقديم المرقة كوجبة بمفردها، بل يجب أن تكون جزءًا من وجبة متوازنة.

فئات يجب أن تتجنب المرقة تمامًا

ينصح الأطباء بعدم تناول مرقة اللحمة، أو تناولها بحذر شديد لدى:

مرضى القلب والضغط المرتفع.

مرضى الكبد والكلى.

مرضى القولون العصبي وقرحة المعدة.

الحوامل في الشهور الأولى.

الأطفال دون سن 5 سنوات.