مفاجأة.. مشروبات تفسد فوائد لحم الأضحية وتؤثر على الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

لحم الأضحية بما يحمله من قيمة غذائية، يُعتبر من أهم الأطعمة التي تُقدم على مائدة عيد الأضحى، فهو غني بالبروتين، والحديد، والفيتامينات التي تعزز مناعة الجسم وتقوي العضلات، لكن رغم ذلك، تفاجئنا بعض العادات الخاطئة التي تُمارس على موائد العيد، وعلى رأسها تناول أنواع معينة من المشروبات بجانب اللحوم، إذ تُفقد الجسم جزءًا كبيرًا من الفائدة، بل وتُعرض الكبد والأعضاء الحيوية للخطر.

مشروبات تفسد فوائد لحم الأضحية وتؤثر على الكبد

كشفت الدكتورة ندى عبد العال، استشارية التغذية العلاجية، 4 أنواع من المشروبات الشائعة في العيد، تُفسد امتصاص العناصر المفيدة من اللحم، بل وتؤدي إلى تراكم السموم والدهون في الكبد، وقد تسبب مضاعفات لدى بعض الفئات.

المشروبات الغازية.. «تجويع» رغم الأكل

توضح استشاري التغذية العلاجية، أن المشروبات الغازية، خصوصًا المُحلاة والمليئة بثاني أكسيد الكربون، تُعد من أخطر ما يُتناول بجانب اللحوم، فهي تُضعف عملية الهضم، وتُغير من درجة حموضة المعدة، ما يقلل من امتصاص الحديد والبروتين الموجود في اللحمة.

ليس هذا فقط، بل تؤكد أن الفركتوز والسكريات العالية في هذه المشروبات، تُجهد الكبد وتحوله إلى «معمل تخزين للدهون»، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالكبد الدهني على المدى الطويل.

العصائر المعلبة.. سكر بلا فائدة

رغم أنها تبدو صحية للوهلة الأولى، فإن العصائر المُعلبة تحتوي غالبًا على مواد حافظة وسكر مضاف بكميات عالية، وتوضح ندى، أن هذا السكر الزائد يُنافس العناصر الغذائية على الامتصاص، ما يؤدي إلى انخفاض استفادة الجسم من لحمة الأضحية، كما أن هذه العصائر قد ترفع من نسبة الجلوكوز في الدم، خاصة إذا تم تناولها مع وجبة غنية بالدهون، ما يُضعف وظيفة البنكرياس ويُجهد الكبد في آن واحد.

الشاي بعد الأكل مباشرة.. العدو الخفي للحديد

تشير ندى إلى أن تناول الشاي بعد وجبة اللحم، سواء كان أسودًا أو أخضرًا، يُعد من العادات الضارة جدًا، حيث يحتوي الشاي على مادة التانين التي تمنع امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 70%، وهو من أهم العناصر الغذائية في لحوم الأضحية، بالتالي تتحول وجبة العيد من فرصة لتغذية الجسم إلى مصدر للحرمان الغذائي، خاصة لدى الأطفال، والنساء، وكبار السن.

القهوة الثقيلة.. عبء إضافي على الكبد

رغم أن القهوة قد تبدو خيارًا مناسبًا لهضم اللحوم، خاصة في بعض الثقافات، تحذر ندى، من تناول القهوة الثقيلة أو بكمية كبيرة بعد وجبة دسمة، لأنها ترفع من إفراز العصارة الصفراوية وتُجهد الكبد، الذي يكون بالفعل مشغولًا بهضم البروتين والدهون، وقد يؤدي الكافيين إلى اضطراب في معدل الأيض لدى البعض، ويؤثر على امتصاص بعض المعادن الضرورية الموجودة في اللحم.

اشرب بحكمة.. تهضم بسلام

بحسب ما أوضحته ندى، فإن أفضل ما يمكن تناوله بجانب وجبة اللحم:

- الماء بدرجة حرارة معتدلة.

- مشروبات عشبية خفيفة مثل النعناع أو الزعتر.

- عصائر طبيعية غير مُحلاة مثل الرمان أو الليمون بالنعناع.