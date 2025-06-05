مكياجكِ في العيد باللون الوردي: خيارٌ أنثوي وأنيق يواكب أبرز الصيحات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 10:20 صباحاً - مع اقتراب عيد الأضحى، يتجدد السعي نحو إطلالة ناعمة ومشرقة تعكس البهجة والأناقة في آنٍ واحد. هذا العام، يَبرز المكياج الوردي بتدرُّجاته المختلفة كإحدى أبرز صيحات الجمال؛ إذ يمنح البشرة إشراقة ناعمة وطبيعية، ويُضفي لمسة أنثوية متجددة تناسب جميع ألوان البشرة والمناسبات. سواء أكنتِ تفضّلين اللمسات الوردية الهادئة، أو التدرُّجات الأكثر جرأة. يمكنكِ الحصول على إطلالة متكاملة باستخدام منتجات عالية الجودة، تحقق توازناً مثالياً بين الأناقة والراحة.

ولمساعدتكِ في اعتماد هذا الاتجاه الجمالي خلال العيد، إليكِ مجموعة مختارة من المستحضرات الراقية التي تضمن لكِ مكياجاً وردياً يدوم طويلاً، ويمنحكِ إشراقة لا مثيل لها:

كريم أساس The Soft Fluid Long Wear Foundation Broad Spectrum من لامير La Mer

كريم أساس The Soft Fluid Long Wear Foundation Broad Spectrum من لامير La Mer

توفّر تركيبة كريم أساس The Soft Fluid Long Wear Foundation Broad Spectrum SPF 20 - Blush Foundation (Buff) من لامير La Mer تغطيةً طبيعية قابلة للبناء، بلمسة خفيفة توحي كأنها جزء من بشرتكِ. تحتوي على عناصر مرطّبة تعزز إشراقة البشرة، وتساعد في تنعيم مظهر العيوب وتوحيد اللون؛ مما يجعلها خياراً مثالياً كأساس لإطلالة مكياج وردي ناعم ومتجانس. تدوم طويلاً وتبقى ثابتة حتى في الأجواء الرطبة؛ مما يجعلها مثالية لأيام العيد الحافلة.

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أحمر خدود Rosy Glow Blush (001 Pink) من ديور بيوتي Dior Beauty

أحمر خدود Rosy Glow Blush (001 Pink) من ديور بيوتي Dior Beauty

بلمسة واحدة، يمنح أحمر خدود Rosy Glow Blush (001 Pink) من ديور بيوتي Dior Beauty خديكِ توهُّجاً وردياً صحياً بفضل تقنية "Color Reviver"، التي تتفاعل مع درجة حموضة البشرة ورطوبتها؛ لتمنحكِ لوناً مخصصاً يدوم طويلاً. تركيبته خفيفة جداً، تندمج بسلاسة مع البشرة؛ مما يتيح لكِ تطبيقه بطبقات خفيفة أو بارزة بحسب إطلالتكِ المنشودة، مع إحساس "الجلد الثاني" الذي يميز منتجات ديور.

أحمر شفاه Rouge Coco Ultra Hydrating Lip Colour من شانيل Chanel

أحمر شفاه Rouge Coco Ultra Hydrating Lip Colour من شانيل Chanel

لإطلالة شفاه تكتمل بالرقي والأنوثة، اعتمدي أحمر شفاه Rouge Coco Ultra Hydrating Lip Colour من شانيل Chanel، بتركيبته المرطّبة التي تدوم طوال اليوم. توفّر مجموعة الألوان المستوحاة من صديقات مادموزيل شانيل، درجات وردية راقية تناسب مختلف المناسبات؛ مما يضفي لمسة ناعمة ومفعمة بالحياة إلى مظهركِ العيدي.

ظلال عيون Le 9 De Givenchy Eye Shadow Palette من جيفنشي Givenchy

ظلال عيون Le 9 De Givenchy Eye Shadow Palette من جيفنشي Givenchy

لعيون ساحرة بتدرُّجات وردية متناغمة، ظلال عيون Le 9 De Givenchy Eye Shadow Palette من جيفنشي Givenchy، هذه الباليت المكوّنة من تسعة ظلال عصرية، تنوّع بين اللمسات: اللامعة، المطفية، المعدنية والساتانية. تنسجم الألوان داخل الباليت لتمنحكِ خيارات لا نهائية من الإطلالات، من الناعمة إلى الجريئة؛ لتتألقي بأجمل مظهر خلال الاحتفالات.

ملمّع شفاه Prisma Glass Hydrating Lip Gloss (09 Sorbet Beam) من أرماني بيوتي Armani Beauty

ملمّع شفاه Prisma Glass Hydrating Lip Gloss (09 Sorbet Beam) من أرماني بيوتي Armani Beauty

لإطلالة شفاه لامعة وممتلئة بمظهر طبيعي، اختاري ملمع شفاه Prisma Glass Hydrating Lip Gloss (09 Sorbet Beam) من أرماني بيوتي Armani Beauty بدرجته الوردية "Sorbet Beam". تركيبته المرطّبة تعزز امتلاء الشفاه وتمنحها بريقاً مميزاً يدوم حتى 24 ساعة، من دون أيّ شعور باللزوجة؛ ليكمل لمسة مكياجكِ الوردي بإشراقة لا تُقاوَم.

اعتماد مكياج بتدرُّجات وردية في العيد ليس مجرد اختيار جمالي؛ بل هو انعكاس لـ الفرح، الرقة، والأنوثة التي تليق بمناسباتك الخاصة. ومع هذه المجموعة المختارة من المستحضرات الراقية، يمكنكِ الحصول على إطلالة متناغمة تجمع بين الثبات، النعومة، والأناقة العصرية.