بالصور.. أجدد قصات وتسريحات شعر مع الغرة للعيد من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 10:20 صباحاً - تتصدر موضة الغرة هذا العام قصات شعر النجمات كعنصر أساسي في تسريحات الشعر، فهي تضفي لمسة من التجدد على إطلالاتهن، وقد اعتمدت بعض النجمات الغرة بطرق متنوعة في الآونة الأخيرة، بدءاً من الغرة الكثيفة التي تبرز ملامح الوجه، وصولاً إلى الغرة العصرية والمبتكرة التي تضيف طابعاً فريداً إلى كل إطلالة.

ومن المعروف أن الغرة لا تقتصر على نمط واحد، بل يتم اعتمادها بأشكال رائعة تضج بالأنوثة، فبينما اختارت بعض النجمات الغرة التقليدية، اعتمدت أخريات خيارات غير تقليدية أحدثت ضجة في عالم الموضة.

وفي عيد الأضحى 2025، جددي إطلالتك واحصلي على مظهر شبابي أكثر حيوية، من خلال اعتماد أجدد قصات وتسريحات الشعر مع الغرة من وحي النجمات، التي نرصدها في التالي.

ميلا الزهراني بتسريحة ذيل الحصان مع الغرة

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تألقت النجمة ميلا الزهراني في يوم التأسيس السعودي بتسريحة شعر طويل ناعمة ومشعة أنوثة ميزتها الغرة القصيرة على الجبين، حيث اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر الأسود الطويل وأبقت الغرة منسدلة على كامل الجبين، حيث أعطتها طابعاً ناعماً يليق بملامح وجهها الجذابة مع مكياجها الزهري الناعم الذي اختارته في هذه المناسبة الوطنية.

سارة أبي كنعان بتسريحة الويفي مع الغرة القصيرة الكثيفة

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النجمة سارة أبي كنعان اشتهرت بقصة الغرة الكثيفة على الجبين كونها تتميز بالجبين العريض، وفي كل مرة تعتمد هذه الصيحة تليق بها أكثر وتبرز جمالها الناعم، وقد اعتمدت مؤخراً تسريحة الشعر الويفي المتوسط الطول المنسدل على الأكتاف مع الغرة القصيرة العريضة التي غمرت كامل الجبين وبدت بدون مكياج، مما أعطاها طابعاً طبيعياً وعصرياً ناعماً.

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كارول سماحة بتسريحة ذيل الحصان الريترو مع الغرة الكثيفة

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النجمة كارول سماحة تألقت في الآونة الأخيرة بتسريحة الغرة الكثيفة التي غمرت كامل جبينها، مع تسريحة ذيل الحصان الريترو المنسدلة إلى الخلف، وقد ميز غرتها الخصل المتفاوتة الطول على جانبي الوجه، وقد بدت بكامل جمالها، وبخاصة صبغة الشعر الكستنائي الذي ناسب لون بشرتها الحنطية مع المكياج الزهري السموكي الذي اختارته مع إطلالتها السوداء.

ريهام عبد الغفور بتسريحة الشعر المموج مع الغرة القصيرة الستريت

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النجمة ريهام عبد الغفور فاجأت جمهورها في آخر ظهور لها على موقعها الرسمي في إنستغرام، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المموج بقصة الشعر الكاريه الطويل المنسدل على الأكتاف والغرة القصيرة الستريت الناعمة والخفيفة على الجبين، وقد أعطتها تسريحتها أنوثة وإطلالة مفعمة بالحيوية، وبدت أكثر شباباً مع مكياجها الترابي الناعم.

ميريام فارس بتسريحة الكعكة العريضة مع الغرة الكثيفة

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النجمة ميريام فارس التي عودت جمهورها على شعرها الكيرلي الكثيف والطويل، فاجأت محبيها في كليبها الغنائي الأخير بعنوان "لا حبيبي"، حيث اعتمدت تسريحة الكعكة العريضة والضخمة بأسلوب عشوائي وفوضوي مع الغرة القصيرة الكثيفة على الجبين وخصل من الشعر والغرة منسدلة على جانبي الوجه، وقد لاقى هذا اللوك الجمالي عليها كثيراً حيث أبعدها عن الطابع القديم الذي عودتنا عليه، وبدت متجددة وأكثر شباباً بالغرة القصيرة.

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إيمان ألباني بتسريحة الشعر الكاريه المالس مع الغرة القصيرة

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ولفتت إيمان ألباني الأنظار بإطلالتها الأخيرة التي اعتمدتها مع تسريحة الشعر الكاريه المالس الأسود المنسدل على الأكتاف إلى جانب الغرة القصيرة الناعمة على الجبين، وقد بدت بكامل أنوثتها وجمالها بهذه التسريحة التي أبرزت ملامحها الجمالية ومكياجها الخفيف.

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