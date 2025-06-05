هذا التتبيل يهدد حياتك.. وصفة شعبية يجب التوقف عنها فورا في العيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قرب عيد الأضحى المبارك، يبدأ العد التنازلي للحظات السعيدة التي تجمعنا مع الأهل والأحباب حول مائدة واحدة، تتوسطها أطباق اللحم الشهية، ولكن، هل فكرت يومًا أن سر رائحة الأطباق المميزة، واللحم الطري الممزوج بالنكهات، لا يكمن فقط في أن يكون سببه طريقة الطهي؟ فالأمر يكمن في فن تحضير تتبيلة اللحوم، للتي تحول قطعة اللحم العادية إلى تجربة مميزة.

ولأن التتبيل هو مصدر أساسي لتحضير أشهى اللحوم، فلابد من اختيار أفضل التوابل والأعشاب والزيوت، والابتعاد عن الأصناف المغشوشة التي قد تصل بك للإصابة بالأمراض الخطيرة، خاصة وإن كانت توابل شعبية شهيرة مخلوطة بألوان صناعية.

هذا التتبيل يهدد حياتك.. مشكلات صحية تصل للكبد والسكتة القلبية

ويعد مزيج الملح والفلفل الأسود، والكركم، والقرفة، والفلفل الحار، تتبيل شائع يلجأ له العديد عند تحضير اللحوم المشوية أو بالمطهوة في االفرن، خاصة لما له من رائحة نفاذة ومذاق مميز ومختلف، ومن جانبها، حذرت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من الإفراط في التوابل وخاصة ذات النكهات والألوان الثقيلة من البهارات والكركم، إذ تتسبب في حدوث مشاكل في القولون وقرح المعدة ومع لانتفاخات وعسر الهضم.

كما حذرت الاستشاري خلال حديثها لـ «الوطن» من الإفراط في التتبيل بالكركم الذي يحتوي على مركب «الكركمين»، مؤكدة إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر على إنزيمات الكبد أو تُسهم في حدوث تليف كبدي على المدى الطويل.

من ناحيتها، أشارت منظمة الصحة العالمية، أن بعض ربات المنازل تستخدم الكركم بإفراط عند تتبيلة اللحوم، موضحة أن الإفراط فيه يرتبط ذلك بعواقب صحية خطيرة ، مثل زيادة خطر فرط ضغط الدم، والذي يؤدي بدوره إلى أمراض القلب، والسكتة القلبية.

تحذير من توابل تسبب السرطان..توقف عنها فورًا في العيد

يذكر أنه منذ أشهر ماضية، حذرت دراسة أجرتها وكالة سلامة الأغذية البريطانية، من بعض الأعشاب والتوابل الشائعة، إذ تم تعبئتها بإضافة بدائل مغشوشة رخيصة الثمن مثل الطباشير والأصباغ الصناعية السامة التي تحتوي على الرصاص وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البربطانية حينها.

ووجد الخبراء أن ما يصل إلى 13% من بعض التوابل كانت مغشوشة، لأنها تحتوي على مواد كيميائية، مع قشور جوز الهند أو الفول السوداني، يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالسرطان، أو تتسبب في حدوث تفاعلات تحسسية قاتلة.

وجاءت التوابل المغشوشة التي حذرت منها وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة، هى الزعفران، والفلفل الأسود، والكركم، والقرفة، والفلفل الحار.

وهو ما يتطلب شراء هذه الأنواع من التوابل من مصادر موثوق منها، والتأكد من صلاحيتها، واختبار رائحتها ومذاقها بشكل ضروري.