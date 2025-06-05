الامارات | فعاليات فنية وتراثية في قصر الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد قصر الوطن للاحتفال بعيد الأضحى بأسلوب مميز، يمزج بين التراث الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أوقات مملوءة بالبهجة برفقة العائلة والأصدقاء.

وتشهد ساحات القصر عرضاً للخيالة، حيث يتجسد الإرث العريق للفروسية في مشهد استثنائي يمزج بين المهارة ومعاني الفخر، وستتاح الفرصة للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات للتعرف إلى ملامح التراث الإماراتي، من خلال العروض الفنية الحيّة داخل أروقة القصر، ومع حلول المساء تتحول الواجهة الخارجية لقصر الوطن إلى لوحة فنية مع عرض الصوت والضوء الساحر، في رحلة تسلط الضوء على عراقة تراث دولة الإمارات.