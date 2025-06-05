الامارات | بلاستيك ياباني يتحلل في مياه البحر خلال ساعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون في اليابان مادة بلاستيكية تتحلل بمياه البحر في غضون ساعات، ما يوفر حلاً محتملاً لمشكلة تلوث المحيطات والبحار.

وعلى الرغم من أن العلماء لطالما اختبروا مواد بلاستيكية قابلة للتحلل، فإن باحثين من مركز ريكين لعلوم المواد الناشئة وجامعة طوكيو يقولون إن مادتهم الجديدة تتحلل بسرعة أكبر بكثير، ولا تترك أي أثر.

وفي مختبر بمدينة واكو القريبة من طوكيو، عرض الفريق قطعة صغيرة من البلاستيك تتلاشى في وعاء من الماء المالح بعد تقليبها لمدة ساعة تقريباً.

ويتسابق العلماء حول العالم لتطوير حلول مبتكرة لأزمة النفايات البلاستيكية المتفاقمة، وهو جهد تدعمه حملات للتوعية، مثل «اليوم العالمي للبيئة» الذي يحل في الخامس من يونيو.

وتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يزيد التلوث البلاستيكي بثلاثة أمثال بحلول عام 2040، ما يضيف 23 إلى 37 مليون طن من النفايات إلى محيطات العالم كل عام.

المادة الجديدة قوية تماماً مثل المواد البلاستيكية المعتمدة على البترول، لكنها تتحلل إلى مكوناتها الأصلية عند تعرضها للملح، ويمكن بعد ذلك معالجة هذه المكونات بشكل أكبر عن طريق البكتيريا الموجودة في الطبيعة.