الامارات | انقطاع التنفس أثناء النوم يهدد بأمراض القلب والأوعية الدموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أطباء أن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يُعدّ حالة طبية خطرة، تحدث عندما تسترخي عضلات الحلق أثناء النوم وتسد المسالك التنفسية.

ونقل موقع «أبونيت.دي»، البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، عن أخصائيين عديدين أن هذه الحالة تؤدي إلى توقف التنفس بشكل متكرر لمدة تراوح بين 10 و30 ثانية أو أكثر أثناء النوم، مشيراً إلى أن توقف التنفس يمكن أن يحدث مرات عدة في الساعة، وفي الحالات الشديدة أكثر من 100 مرة في الليلة.

وأضاف الموقع أن السمنة عامل الخطر الأكبر لحدوث انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث تتسبب الأنسجة الدهنية الزائدة في الجزء الخلفي من الحلق في جعل هذه المساحة ضيقة للغاية، لدرجة أنها تتعرض للانسداد.

الأعراض

إلى جانب توقف التنفس تتمثّل الأعراض الرئيسة لانقطاع التنفس أثناء النوم، في الشخير بصوت عالٍ ومستمر، وصرير الأسنان، والصفير، والشعور بالاختناق أثناء النوم.

وتشمل الأعراض أيضاً صعوبة النوم طوال الليل والصداع في الصباح والتعب المستمر وصعوبة التركيز، إضافة إلى التهيج وسرعة الاستثارة والاكتئاب.

عواقب وخيمة

وينبغي علاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة، والتي تتمثّل في أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

كما يؤدي توقف التنفس إلى انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم، ما يتسبب في تلف أنسجة الأعضاء.

ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم أيضاً إلى إثارة موجة من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي بدوره إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومتلازمة الألم المزمن وأمراض العيون واضطرابات نظم القلب.

سبل العلاج

ويتم علاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم بوساطة الأجهزة التي تحافظ على مجرى الهواء مفتوحاً أثناء النوم.

وتشمل سبل العلاج الأخرى جبائر الأسنان الخاصة، التي تعمل على تثبيت الفك السفلي للأمام وخلق مساحة في الحلق، ويمكن أيضاً استخدام الغرسات أو اللجوء إلى العمليات الجراحية في بعض الحالات.