الامارات | دراسة ترصد علاقة بين المأكولات البحرية والتطور السلوكي للأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد باحثون بجامعة بريستول، في دراسة، أن الأطفال الذين لا يتناولون الكثير من المأكولات البحرية في أنظمتهم الغذائية، يميلون إلى أن يكونوا «أقل لطفاً وأقل قدرة على التواصل الاجتماعي» مقارنة بالأطفال الذين يتناولونها.

وبحث خبراء التغذية في الجامعة البريطانية في بيانات الصحة والسكان، التي تغطي نحو 6000 شخص، ووجدوا «أن هناك ارتباطاً بين تناول الأسماك والتطور السلوكي للأطفال».

وفي ورقة بحثية نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية، قال الفريق إن البيانات أظهرت أن «انخفاض تناول المأكولات البحرية في سن السابعة يزيد من احتمالات السلوك الاجتماعي غير الأمثل».

ويُوصي خبراء التغذية الوالدين بالتأكد من أن الأطفال يأكلون قطعة أو قطعتين من الأسماك على الأقل في الأسبوع.

وقال الباحثون في جامعة بريستول: «إن المأكولات البحرية هي مصدر للعديد من العناصر الغذائية الأساسية للأطفال، بما في ذلك أحماض (أوميغا 3) الدهنية والسيلينيوم واليود، وهي مؤشر إلى نمط حياة صحي بشكل عام».

وتم أخذ البيانات من دراسة «أطفال التسعينات»، وهي قاعدة بيانات عمرها ثلاثة عقود، ويقال إنها كانت الأساس لنحو 3000 مشروع بحثي طبي وعلمي.

وقال فريق بريستول إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، لمعرفة كيفية ارتباط تناول المأكولات البحرية بالتطور العصبي والمعرفي لدى الأطفال.