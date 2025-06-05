الامارات | قلة نوم المراهقين تؤدي إلى مشكلات في القلب لاحقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر موقع «أبونيت.دي» الألماني من خطورة قلة النوم على صحة القلب لدى الشباب، وذلك وفقاً لدراسة حديثة توصلت إلى أن قلة النوم في مرحلة الشباب لها تأثير سلبي في صحة القلب في وقت لاحق من الحياة.

وأوضح الموقع، الذي يُعدّ البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن نتائج الدراسة أظهرت أن تغير معدل نبضات القلب (HRV) كان أقل خلال العطلات، عندما ذهب المراهقون إلى الفراش في وقت متأخر وناموا فترة أطول في الصباح.

ويشير تغير معدل نبضات القلب المنخفض إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكانت هذه الحال أيضاً، أثناء وقت الدراسة، عندما كان المراهقون ينامون بشكل غير منتظم، وحتى التأخير لمدة ساعة واحدة فقط كان له تأثير سلبي.

وخلال فترة البلوغ تتغير الساعة الداخلية، إذ يميل المراهقون إلى الاستيقاظ في الليل حتى وقت متأخر، ويصبح هذا الأمر مشكلة عندما لا يتوافق إيقاع المراهق مع أوقات المدرسة، حيث يتناقض الجدول الزمني النموذجي للعديد من المراهقين مع نموهم الطبيعي.

جدير بالذكر أن تغير معدل نبضات القلب يُعدّ مؤشراً مهماً لوظيفة القلب والأوعية الدموية، حيث يستجيب القلب السليم لاحتياجات الجسم عن طريق النبض بشكل أسرع أثناء ممارسة الرياضة أو الإجهاد، وبشكل أبطأ أثناء الراحة. إن تغير معدل نبضات القلب المرتفع يُعدّ علامة على أن القلب قادر على التكيّف بشكل جيد، في حين أن تغير معدل نبضات القلب المنخفض، في الأغلب، يسبق أمراض القلب.

ولتجنب مشكلات القلب، ينبغي على المراهقين الالتزام بمدة النوم الموصى بها، والتي تراوح بين ثماني و10 ساعات.