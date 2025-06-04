لا تشرب الشاي بعد اللحمة مباشرة.. عادة شائعة تدمر الحديد في جسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ ترتبط طقوسه وشعائره بذبح الأضاحي، ليعيش المسلمون حول العالم لحظات مليئة بالسعادة، ومن الانتهاء من الأُضحية لتحضير وليمة الإفطار تبدأ ربات المنازل بتحضير أشهى الأطباق وأصناف اللحوم للاستمتاع بوجبات غنية بالبروتين، لكن يصاحب هذه الطقوس عادة شائعة تدمر الحديد في جسمك.

عادة شائعة تدمر الحديد في جسمك

وتعد عادة تناول الشاي مباشرة بعد وجبات الأطعمة الدسمة، خاصة اللحوم، تقليدًا شائعًا، إذ يرى البعض في كوب الشاي الساخن وسيلة للمساعدة على الهضم أو لتخفيف الشعور بالثقل بعد وجبة كبيرة.

ورغم أن الشاي لديه فوائد صحية عديدة، فإن توقيت شربه بعد تناول اللحوم مباشرة قد يحمل مخاطر صحية غير متوقعة تؤثر سلبًا على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية، خاصة لاحتوائه على مركبات تتفاعل مع بعض المعادن الموجودة في اللحوم، ما يعيق امتصاص الجسم لها بشكل فعال.

لا تشرب الشاي بعد اللحمة مباشرة

حذر الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، لـ«الوطن»، من عادة شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام، مؤكدًا أن ذلك يعيق امتصاص الحديد الموجود في الطعام، ما يقلل من استفادة الجسم منه.

ويشير «صلاح الدين» إلى أن أفضل وقت لتناول الشاي، يكون بعد الانتهاء من الوجبة بساعتين، حيث يمكن في هذا التوقيت الاستفادة من فوائده الصحية، التي تشمل:

تعزيز صحة القلب

خفض ضغط الدم

تقليل مستويات السكر في الدم

المساعدة في الوقاية من انسداد الشرايين

دعم صحة الأوعية الدموية

تقوية جهاز المناعة

تحسين وظائف الدماغ

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

ويوضح الدكتور أحمد علام خبير التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن شرب الشاي مباشرة بعد الأكل، قد يؤدي إلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية، على رأسها الحديد، ما يسبب ظهور أعراض مثل الأنيميا والضعف العام، لاحتوائه على مركبات ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه، ما يؤثر سلبًا على صحة الدم على المدى الطويل.

فئات ممنوعة من الشاي بعد تناول اللحوم

بحسب علام، هناك فئات ينصح بعدم تناولها الشاي نهائيا بعد تناول اللحوم، وهي:

- أصحاب قصور الكلى.

- الحوامل.

- الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النوم.

- مرضى الأنيميا.

- المصابون بالتهاب بالمعدة.