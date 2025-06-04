فئات ممنوعة من تناول لحوم الأضاحي.. إليك القائمة الكاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثر موائد الطعام التي تزخر باللحوم الحمراء، وخاصة لحوم الأضاحي، ورغم أن اللحوم مصدر غني بالبروتين والحديد والفيتامينات الأساسية، إلا أن الإفراط في تناولها، خاصة اللحوم الحمراء والدهنية، قد يشكل خطرًا على صحة بعض الفئات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت تحذيرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، لـ4 فئات ممنوع عليهم تناول اللحوم خلال عيد الأضحى إلا باعتدال، إذ أكد أن اللحوم رغم غناها بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ما قد يشكل خطرًا صحيًا في حال تناولها بكثرة.

4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم خلال عيد الأضحى

وأشارت الوزارة إلى أن هناك أربع فئات ممنوع عليها نهائيًا تناول لحوم الأضاحي:

- مرضى ارتفاع ضغط الدم.

- مرضى السكري.

- المصابون بارتفاع الكوليسترول.

- مرضى النقرس.

وأكدت «الصحة» أن الإفراط في تناول اللحوم قد يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، ما يرفع نسبة الكوليسترول الضار، ويزيد من احتمالية الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، من أبرزها:

أمراض القلب

الذبحة الصدرية

اضطرابات في الجهاز الهضمي

كيف تتناول لحوم الأضاحي دون مخاطر؟

كان المركز القومى للبحوث، أصدر من قبل، نصائح طبية لكافة الفئات وخاصة مرضى الكوليسترول والنقرس، لتناول لحوم الأضاحي دون مخاطر، والتي جاءت على النحو التالي:

- الاعتدال في تناول اللحوم:

يفضل تناول كميات صغيرة من اللحوم مع اختيار القطع القليلة الدسم، كما يفضل تجنب تناول الأعضاء الداخلية (مثل الكبد، الكلى، الطحال) لاحتوائها على نسب مرتفعة من البيورينات التي قد تؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك.

- طرق طهي صحية:

الأفضل طهي اللحوم بوسائل تقلل من الدهون، مثل:

الشوي

السلق

الطهي على البخار

كما ينصح بتجنب القلي أو استخدام كميات كبيرة من الزيوت والدهون.

- شرب الماء بوفرة:

يساعد شرب الماء على تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم وتعزيز إخراجه عن طريق الكلى، ويوصى بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

- الالتزام بالعلاج:

يجب على مرضى النقرس والكوليسترول الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة بانتظام، ولا يُنصح بتغيير الجرعات أو إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب.

- استشارة الأطباء والمتخصصين:

من الأفضل مراجعة طبيب مختص أو أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية مناسبة للحالة الصحية لكل مريض.