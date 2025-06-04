تحذيرات من فعل هذا الأمر باللحمة قبل طبخها في عيد الأضحى.. كارثة صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة يترقبها المسلمون في جميع أنحاء العالم ببهجة وفرحة، ومع اقتراب هذا العيد، تستعد البيوت لاستقباله بكل ما يلزم من تحضيرات، ولعل أبرز هذه التحضيرات هي عملية ذبح الأضاحي وتجهيز اللحوم.

وتُعتبر اللحوم جزءًا أساسيًا من مائدة عيد الأضحى، وتولي ربات البيوت اهتمامًا خاصًا بتنظيفها قبل الطهي، ومع ذلك، قد تقع بعض ربات البيوت في ممارسات خاطئة عند غسل اللحوم، خاصةً مع لحوم الأضاحي الطازجة، ما قد يؤثر سلبًا على جودتها وسلامتها الغذائية بل وقد يؤدي إلى انتشار البكتيريا بدلًا من التخلص منها.

أطباء يحذرون من غسل اللحمة قبل الطبخ في عيد الأضحى.. كارثة صحية

ومن جانبه، حذر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية من غسل اللحمة قبل الطبخ، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ غسل اللحوم بالماء الجاري بكثرة لم يخلصها من جميع الشوائب والبكتيريا، لكنه قد يؤدي إلى نشر البكتيريا الموجودة على سطح اللحوم إلى الأسطح الأخرى في المطبخ، مثل الأحواض والأواني وحتى الأيدي، فيما يُعرف باسم التلوث المتبادل.

كما حذر من نقع اللحوم في الماء لفترات طويلة، ما يجعل اللحم يفقد جزءًا من نكهته وعصارته، بالإضافة إلى أنه قد يزيد من نمو البكتيريا إذا لم تكن درجة حرارة الماء مناسبة.

وفي السياق ذاته، حذر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، من غسل لحوم الأضاحي فور ذبحها، مشيرًا إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلوث اللحوم بفيروسات وبكتيريا ضارة بالصحة.

وأوضح«جمال» لـ«الوطن» أن غسل اللحوم لا يزيل البكتيريا بل يساعدها على بقائها وتكاثرها، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسالمونيلا، فضلًا عن انتقال الفيروسات إلى أدوات الطهي، ناصحًا بسلق اللحوم في ماء يغلي، مؤكدًا أن درجات الحرارة المرتفعة تقتل البكتيريا.

أعراض الإصابة بالسالمونيلا الناتجة عن غسل اللحوم

تشنجات في المعدة

إسهال

الغثيان والتقيؤ

الحمى والقشعريرة

صداع

اضطرابات في المعدة

استخدام الماء الساخن

الجدير بالذكر إن موقع «webmd» الطبي، أوضح أن غسل اللحوم بالماء قبل طهيها يمكن أن يؤدي إلى انتشار البكتيريا في حوض المطبخ، ما قد يعرض الأطعمة الأخرى للتلوث، إذ أوصى باستخدام الماء الساخن عند التعامل مع اللحوم، إذ تساعد درجات الحرارة المرتفعة في القضاء على البكتيريا بشكل فعال.