طريقة عمل بروتين الشعر.. حضّريه بطرق عدة ومكونات طبيعية فعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:24 مساءً - تتعدد مستحضرات العناية بالشعر وتتنوع، لا سيما تلك التي تُعنى بتعزيز صحة الشعر ولمعانه وحيويته وتقوية خصلاته وحمايتها من التقصف والتكسر، في مقدمها بروتين الشعر، علاج الشعر الذي يلاقي رواجاً وشعبية كبيرتين بين النساء نظراً إلى فعاليته وقدرته العالية على تحسين مظهر الشعر كونه يشتمل على مجموعة كبيرة من البروتينات الأساسية اللازمة لتعويض خصلات الشعر ما تفقده من جزيئات نتيجة عوامل قاسية يتعرض لها الشعر، من بينها أشعر الشمس الضارة، استخدام مواد تحتوي على مواد كيماوية، واستعمال أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية.

انطلاقاً من ذلك، إذا كنت تعانين من مشاكل في شعرك مثل الشفاف والتكسر والتقصف والبهتان وغيرها، نرصد لك من "الخليج 365" طريقة عمل بروتين الشعر في المنزل، خالٍ من أي مواد قاسية، ويمكنك تحضيره بطرق ومكونات عدة.

ما هو بروتين الشعر الطبيعي؟

بروتين الشعر الطبيعي هو مزيج من مكونات مغذية غنية بالأحماض الأمينية والبروتينات النباتية والفيتامينات، يعمل على ترميم الشعر من الداخل، ويمنحه نعومة ولمعاناً يدومان طويلاً. وغالباً ما يتم تحضيره في المنزل باستخدام مكونات متوافرة وسهلة الاستخدام، خالية من الفورمالديهايد والمواد الضارة التي قد تؤذي فروة الرأس أو تُضعف بصيلات الشعر على المدى البعيد.

إليك أيضاً 5 ماسكات للشعر بعد البروتين بمكونات طبيعية متوافرة بين يديك

فوائد بروتين الشعر الطبيعي

امرأة تتمتع بشعر صحي طويل

يرمم التلف الناتج عن الصبغات، التبييض، واستخدام أدوات التصفيف الساخنة.

يعيد للشعر مرونته ويمنع التقصف من الأطراف.

يغلف الشعرة بطبقة حماية تحافظ على الرطوبة داخلها.

يساعد على تنعيم الشعر وتخفيف التجعد من دون أن يفقده كثافته أو حيويته.

يُسهم في تقوية الشعر الضعيف ويمنحه مظهراً أكثر صحة ولمعاناً.

طريقة عمل بروتين الشعر في المنزل بمكونات طبيعية

بروتين الزيوت الطبيعية

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند؛

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان؛

ملعقة كبيرة من زيت الخروع؛

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا؛

كبسولة من الفيتامين E.

الطريقة:

في وعاء صغير، امزجي جميع الزيوت معاً ودفئي المزيج قليلاً على حمام مائي دافئ لتفعيل مكوناته. وزّعي الزيوت على شعرك الجاف أو الرطب، مع التركيز على الأطراف والجذور. دلّكي فروة الرأس بلطف لتعزيز الدورة الدموية، ثم غطي الشعر بمنشفة دافئة أو قبعة استحمام واتركيه لمدة 45 دقيقة إلى ساعة. بعدها، اغسلي الشعر جيداً باستخدام شامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

هذا البروتين الطبيعي غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح الشعر التالف، وتعزيز نعومته ولمعانه، ومنحه طبقة حماية طبيعية من العوامل الخارجية.

بروتين البيض والزبادي

المكونات:

بيضة واحدة؛

ملعقتان كبيرتان من الزبادي؛

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون؛

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متماسك. طبّقيه على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وغطّيه بقبعة استحمام لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر.

بروتين الأفوكادو وحليب جوز الهند

المكونات:

نصف حبة أفوكادو ناضجة؛

3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند؛

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان.

الطريقة:

اهرسي الأفوكادو جيداً وأضيفي باقي المكونات. طبّقي المزيج على الشعر واتركيه لمدة ساعة تقريباً، ثم اغسلي الشعر جيداً ويفضل تركه يجف طبيعياً.

اطلعي أيضاً على العناية بالشعر بعد البروتين.. لا تهمليها للحفاظ على النتيجة

نصائح بعد استخدام بروتين الشعر الطبيعي

امرأة بشعر منسدل ناعم

تجنّبي غسل الشعر لمدة 24 ساعة بعد التطبيق لضمان امتصاصه الكامل للمغذيات. استخدمي شامبو خالياً من الكبريتات والمواد الكيماوية القاسية. كرّري العلاج مرة كل أسبوعين للحصول على أفضل النتائج. تجنّبي التصفيف الحراري الزائد للحفاظ على صحة الشعر بعد العلاج.

هل يناسب كل أنواع الشعر؟

نعم، بروتين الشعر الطبيعي يناسب جميع أنواع الشعر، من الجاف إلى العادي والدهني، بشرط اختيار المكونات التي تلائم طبيعة الشعر. على سبيل المثال، الزيوت الثقيلة مثل زيت الخروع قد تكون مناسبة للشعر الجاف جداً، بينما الزيوت الخفيفة كزيت الجوجوبا تلائم الشعر الدهني.

أضرار محتملة لبروتين الشعر؟

على الرغم من الفوائد العديدة لبروتين الشعر، إلا أن استخدام بعض أنواع البروتين، لا سيما التجارية منها التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل الفورمالديهايد، قد يترك آثاراً سلبية على صحة الشعر وفروة الرأس. من أبرز هذه الأضرار:

جفاف الشعر المفرط في حال الإفراط في الاستخدام أو اختيار بروتين غير مناسب لنوع الشعر.

تهيج فروة الرأس وحساسية الجلد، خصوصاً إذا كانت التركيبة تحتوي على عطور أو مواد حافظة قوية.

تساقط الشعر في بعض الحالات نتيجة ضعف الجذور بعد التكرار الزائد للعلاج.

تقصف الأطراف في حال عدم اتباع روتين عناية داعم بعد العلاج.

تلف الشعر على المدى البعيد، إذا تم استخدام الحرارة العالية بشكل مفرط أثناء أو بعد العلاج.

لذلك، يُنصح دائماً باللجوء إلى بروتين طبيعي خالٍ من المواد الضارة، والحرص على تجربة القليل من المزيج على جزء صغير من فروة الرأس قبل تطبيقه كاملاً، لتفادي أي رد فعل غير متوقع.