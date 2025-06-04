أجمل 5 صيحات مكياج لعيد الأضحى 2025: تألّقي بها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 11:58 صباحاً - هل تبحثين عن مكياج جذّاب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذا العام؟ نعم يمكنكِ التألُّق بصيحات مكياج تناسب العيد؛ لتكوني لافتة ومتألقة بإطلالة تُرضي ذوقكِ، على طريقة النجمات العربيات اللواتي أصبحن أيقونات في عالم الجمال، وملهمات للكثير من السيدات والشابات لاسيّما في المناسبات.

ولتحصلي على مكياج يليق بعيد الأضحى المبارك، لا تترددي في مواكبة اختيار واحدة من 5 صيحات مكياج نرصدها لكِ من «الخليج 365» على غرار النجمات، تتنوّع بين المكياج الناعم والبارز بألوان ظلال عيون لافتة ومشعة أنوثة مع رسمات عيون بارزة منها وبسيطة، ومكياج بشرة موحّد ومخملي ومنه ناعم، وألوان أحمر الشفاه الزهرية والبارزة عند البعض من النجمات.

تابعي من «الخليج 365» أجمل 5 صيحات مكياج لعيد الأضحى 2025 من وحي النجمات، واختاري الصيحة الجمالية المناسبة لكِ.

نجوى كرم بصيحة المكياج البنفسجي السموكي

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إذا كنت ترغبين في إطلالة فخمة بمكياجكِ بألوان جذابة في عيد الأضحى 2025، ننصحكِ بأسلوب النجمة نجوى كرم، التي تألّقت في واحدة من إطلالاتها بالمكياج السموكي الذي يعَد سيد الاختيارات عندما يتعلق الأمر بالعيد. فهو أحد أساليب المكياج الاحتفالية التي تُبرز العين بطريقة دراماتيكة جذابة؛ حيث تلهمكِ مكياج عيون سموكي باللون البنفسجي اللامع، يجمع بين القوة والنعومة في آن؛ لتتألقي بأجمل إطلالة. ركّزي على تكثيف ظلال العيون ودمجها جيداً، اغمري جفونك العليا بالكحل الأسود، من دون أن تنسَي الرموش المستعارة التي تُبرز عينيكِ. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون النيود المخملي.

نور الغندور بصيحة المكياج البرونزي الفخم

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وإذا كنتِ من محبات الألوان الترابية البرونزية في العيد، يمكنكِ اعتماد مكياج النجمة نور الغندور، التي تألّقت في إحدى جلسات التصوير بإطلالة الجمبسوت بنقشة الليوبارد، ونسّقت معها مكياج برونزياً فخماً، اختارت فيه ظلال العيون البرونزية على كامل جفن العين المتحرك، مع خط الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش. كما اختارت الفاونديشن البرونزي اللامع مع البلاش المضيء باللون نفسه على أعلى الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه البرونزي الغلوسي المحدد بالكونتور البني.

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فاطمة البنوي بصيحة المكياج الزهري الناعم

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أما إذا كنتِ من محبات الألوان الناعمة والباهتة في صيحات المكياج احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، يمكن أن تناسبكِ صيحة مكياج النجمة فاطمة البنوي، التي تألّقت بمكياج زهري ناعم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ حيث ظهرت بإطلالة زهرية راقية، نسّقت معها مكياج زهرياً ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين المتحرك، مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش. كذلك اعتمدت مكياج البشرة الخفيف والطبيعي المناسب على لون بشرتها البيضاء، مع البلاش الزهري البسيط على تفاحة الخدين. وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الفوشيا الفاقع المحدد بالكونتور.

ماغي بو غصن بصيحة المكياج الكلاسيكي

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وقد يناسبكِ المكياج الكلاسيكي في عيد الأضحى المبارك هذا العام، إذا كنتِ من محبات الصيحات الجمالية الراقية. هنا يمكنكِ اعتماد مكياج النجمة ماغي بو غصن التي طبّقت الظلال الوردية البرّاقة فوق جفن العين العلوي، مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج الجفن مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش. كذلك اختارت مكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء؛ جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع والبارز.

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إلهام علي بصيحة المكياج السموكي الداكن

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وفي حال كنتِ واحدة ممن يفضّلن الألوان السموكي في مكياجها احتفالاً بعيد الأضحى، إليكِ أسلوب النجمة إلهام علي التي تألّقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بمكياج سموكي داكن، ارتكز على الظلال السموكي البارزة فوق جفن العين المتحرك بالكامل، مع الكحل الأسود في قلب العين والأيلاينر البارز المحدد لرسمة العين. كذلك اعتمدت مكياج البشرة الموحد والمناسب للون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميلي.