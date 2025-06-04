لمناسبة يوم ميلادها: شاهدي أجمل الإطلالات الجمالية لفهرية أفجان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:20 صباحاً - في يوم ميلادها، نستعيد معاً أبرز محطات الجمال التي طبعت مسيرة النجمة التركية فهرية أفجان Fahriye Evcen، أيقونة الأناقة والأنوثة الراقية؛ فبين تسريحات الشعر الناعمة والمكياج الذي يعكس ملامحها الشرقية الساحرة، استطاعت فهرية أن تفرض أسلوبها الخاص الذي يجمع بين البساطة والفخامة. في هذه المناسبة المميزة، نستعرض أجمل إطلالات فهرية أفجان الجمالية التي خطفت الأنظار على الشاشات والسجادة الحمراء، وألهمت كثيرات من النساء.

مكياج بنفسجي خافت ومات مع تسريحة ذيل الحصان

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يليق المكياج البنفسجي الخافت بلمساته المات على بشرة فهرية أفجان البيضاء، وقد تألقت به في إحدى إطلالاتها من خلال ظلال العيون البنفسجية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين والكحل الأسود الخفيف في قلب العين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة طبيعياً ومناسباً على لون بشرتها البيضاء مع أحمر الشفاه البنفسجي المات، كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المصقولة بالشعر المالس الطويل.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الشعر المفرود

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وفي إطلالة مثالية لها، تألقت فهرية أفجان بمكياج ترابي ناعم ارتكز على الظلال الترابية الناعمة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها لافتة بالفاونديشن الموحد مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور البني، كما اختارت تسريحة الشعر المموج المفرود على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج خفيف بلمسات لامعة مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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ومن الصيحات الجمالية التي اعتمدتها فهرية أفجان المكياج الخفيف بلمسات لامعة، الذي ارتكز على القليل من الظلال الوردية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة موحداً وناعماً بنغمات لامعة من البلاش على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الفاتح، كما اختارت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع المالس.

مكياج زهري سموكي مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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وفي إحدى إطلالاتها خلال وجودها في الدوحة بدولة قطر، تألقت فهرية أفجان بإطلالة البدلة الرسمية الزهرية التي نسَّقت معها مكياجاً زهرياً "سموكي" ارتكز على الظلال الزهرية التي غمرت كامل جفن العين المتحرك وأدمجتها مع الظلال "السموكي" عند طرف العين الخارجي مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وبارزة بلونها الأبيض مع البلاش الزهري على أعلى الخدين وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كما اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع الغرة المصقولة إلى الأعلى.

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صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع تسريحة ذيل الحصان العالية

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ومن أجمل إطلالاتها الجمالية التي اعتمدتها فهرية أفجان صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع التي نسَّقتها مع مكياج كلاسيكي جذاب ارتكز على الكحل الأسود في قلب العين وخط الأيلاينر المسحوب وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان العالية المصقولة بالغرة الطويلة.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الشعر المجعد

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ويليق المكياج السموكي الناعم على ملامح فهرية أفجان الجذابة، حيث اختارته من خلال الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن الخفيف مع القليل من البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الخفيف، كما اختارت تسريحة الشعر المجعد المفرود على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.