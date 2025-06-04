في 3 أيام.. خطة بسيطة للعناية بالبشرة والشعر تمنحك إشراقة مميزة خلال العيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد استعدادات النساء والفتيات للاهتمام بمظهرهن الخارجي، ويأتي على رأس هذه التحضيرات العناية بالبشرة والشعر، للحصول على طلة نضرة وحيوية تعكس البهجة والاحتفال، خاصة أنهما يتعرضان على مدار العام لعوامل متعددة تؤثر سلبًا على صحتهما، كالتعرض لأشعة الشمس، استخدام منتجات تجميل غير مناسبة، أو التغذية غير المتوازنة.

ومع قدوم العيد، تصبح الحاجة ملحة لتجديد الروتين الجمالي، واستعادة النضارة واللمعان الطبيعي، ولتحقيق تلك الغاية تقدم خبيرة التجميل سارة الحناوي، عبر «الوطن»، خطة متكاملة للعناية بالبشرة والشعر قبل العيد.

روتين البشرة والشعر قبل العيد

تنصح سارة الحناوي، ببدء العناية الجادة بالبشرة والشعر قبل العيد بثلاثة أيام أو يومين على الأقل، موضحة إن البشرة تحتاج إلى وقت لتتفاعل مع العلاجات الطبيعية، لذا يُفضل البدء بخطوات بسيطة، مثل شرب الماء بكثرة، والابتعاد عن المنبهات والسكر الزائد، مشددة على أهمية الراحة النفسية والنوم الجيد، كونهما من العوامل الأساسية التي تنعكس فورًا على نضارة الوجه.

خطة متكاملة للعناية بالبشرة

توضح سارة، في حديثها، أن العناية بالبشرة تمر بثلاث مراحل:

التنظيف اليومي: باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة صباحًا ومساءً.

التقشير: مرتان أسبوعيًا باستخدام مقشر طبيعي، مثل السكر والعسل أو القهوة.

الترطيب: باستخدام كريم مرطب خفيف صباحًا، وكريم غني ليلًا.

وتضيف أنه من المهم استخدام واقي شمس حتى في الأيام غير المشمسة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تضر البشرة في جميع الفصول.

ماسكات طبيعية تعيد الإشراقة

توصي سارة، باستخدام ماسكات منزلية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ومن أبرزها:

ماسك الزبادي والعسل لترطيب البشرة بعمق.

ماسك النشا وماء الورد لتفتيح وتوحيد اللون.

ماسك الألوفيرا لتجديد الخلايا وتهدئة البشرة المجهدة.

وتؤكد البساطة في استخدام الماسكات الطبيعية، أفضل من الاعتماد المفرط على منتجات تحتوي على مواد كيميائية، قد تسبب تهيجًا للبشرة.

خطوات يومية لشعر صحي قبل العيد

عن العناية الشعر، تقدم خبيرة التجميل النصائح التالية:

استخدام حمام زيت مرة واحدة في الأسبوع، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

تجنب غسل الشعر يوميًا للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

استخدام ماسك ترطيب طبيعي مكون من الزبادي وزيت اللوز.

تقليم الأطراف للتخلص من التقصف.

وحذرت من صبغ الشعر أو استخدام المكواة قبل العيد مباشرة، إلا بعد العناية الكاملة بفروة الرأس وتغذية الشعر بعمق.