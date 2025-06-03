عادة يومية تقلل معدلات الوفاة بسرطان القولون.. و7 أعراض تثير القلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

أظهرت دراسة حديثة، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحت إشراف مدرب شخصي قد تكون أكثر فعالية من الأدوية في تقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج، كشفت النتائج التي أعلنت نتائجها خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO)، ونشرتها مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين»، أن مرضى سرطان الأمعاء الذين شاركوا في برامج رياضية انخفضت لديهم معدلات الوفاة بنسبة 37% خلال ثماني سنوات، مقارنةً بغيرهم.

سرطان القولون

أشارت وزارة الصحة والسكام، إلى أن سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في مصر والعالم، ويصيب الرجال والنساء على حد سواء، خصوصًا بعد سن الخمسين، وتكمن خطورته في أن أعراضه غالبًا ما تظهر متأخرة، ما يجعل الكشف المبكر حجر الأساس في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.

أعراض سرطان القولون

تتنوع أعراض سرطان القولون، وقد لا تظهر جميعها لدى كل المرضى، لكن هناك علامات يجب الانتباه إليها، منها:

ظهور دم في البراز، سواء كان لونه أحمر فاتح أو داكن.

إمساك أو إسهال مستمر دون سبب واضح.

تغيرات في قوام أو شكل البراز.

آلام أو انتفاخ متكرر في البطن.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع حمية.

الشعور المستمر بالتعب أو الضعف العام.

نقص حاد في الحديد أو الإصابة بأنيميا غير مبررة.

هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها مؤشرات تستدعي زيارة الطبيب فورًا، خاصة إذا استمرت لفترة.

أهمية الكشف المبكر عن السرطان

الكشف المبكر عن سرطان القولون، هو المفتاح الرئيسي لزيادة فرص الشفاء، إذ ترتفع نسب النجاح في العلاج، إذا تم اكتشاف الورم في مراحله الأولى.

طرق تشخيص أورام القولون

الفحص الإكلينيكي من قبل الطبيب المختص.

إجراء تحاليل دم للكشف عن وجود أنيميا أو نقص الحديد.

فحص البراز للبحث عن دم غير مرئي.

منظار القولون، وهو الفحص الأدق لاكتشاف الأورام أو الزوائد.

أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي لتحديد مدى انتشار المرض.

طرق علاج سرطان القولون

يعتمد علاج سرطان القولون على مرحلة المرض عند التشخيص، وغالبًا ما يشمل:

الاستئصال الجراحي للورم، وهو الخيار الأول في معظم الحالات.

العلاج الكيميائي الداعم بعد الجراحة لتقليل فرص عودة الورم.

العلاج الإشعاعي في بعض الحالات المتقدمة أو حسب قرار الفريق الطبي.

كل حالة تُعرض على لجنة متعددة التخصصات، لتحديد أنسب خطة علاجية.

طرق الوقاية من أورام القولون

تبدأ الوقاية بتبني نمط حياة صحي، مثل تناول أطعمة غنية بالألياف، تقليل اللحوم المصنعة، ممارسة الرياضة بانتظام، والامتناع عن التدخين والكحول، كما يُنصح بإجراء الفحص الدوري لمن هم فوق سن الخمسين سنة أو لديهم تاريخ عائلي مع المرض.