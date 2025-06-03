أحدث العطور المنعشة لصيف 2025: عززي إطلالتكِ بنكهة الحمضيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:18 مساءً - في موسم الصيف وأجوائه الحارة، تبحث كثيرات من النساء والفتيات عن عطور نسائية تمنحهن شعوراً بالانتعاش والنقاء، وتُضفي على أيامهن لمسة من الحيوية والجاذبية. العطور الحمضية، بفضل مكوناتها المستخلَصة من الحمضيات مثل: الليمون، البرغموت، واليوسفي، تعَد الخيار الأمثل لفصل الصيف عموماً؛ فهي خفيفة على الحواس، ولكنها تترك أثراً لا يُنسى. وفي هذا الموسم، تعود العطور الحمضية بقوة من خلال توليفات مبتكرة تجمع بين الانتعاش والتألُّق؛ مضافةً إليها لمسات من الزهور أو الأخشاب أو الفانيليا؛ لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

إليكِ مجموعة من أبرز العطور الحمضية الجديدة لصيف 2025؛ لتختاري منها العطر الذي يناسبكِ.

عطر Libre L'Eau Nue من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

عطر Libre L'Eau Nue Parfum de Peau من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

يجسد عطر Libre L'Eau Nue Parfum de Peau من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty، حرارة الصيف الطويل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكأنها تلامس بشرتكِ بكلّ دفء ونعومة. هذه التركيبة المنعشة تمزج بين الحمضيات الشهية وزهر البرتقال الراقي، وتدوم طوال اليوم من دون أن تفقد بريقها.

تتميز هذه النسخة من العطر بتكنولوجيا "الزيت في الماء" المبتكرة، التي تحافظ على النقاء الطبيعي للمكوّنات العطرية، وكأنها قُطفت للتوّ من الشجرة. يأتي العطر بتركيبة خالية من المواد القاسية، ولكنها عالية التركيز؛ حيث يتصدّر المشهد مزيجٌ نابض بالحياة من لب وقشر المندرين الأخضر والبرغموت القادم من كالابريا.

النجمة الحقيقية في هذا العطر هي زهر البرتقال المميز الذي يُعَد توقيع مجموعة LIBRE، والمستخلص من حدائق YSL في "أوريكا"، والذي يكشف عن قوته الطبيعية منذ الرشة الأولى وحتى نهاية اليوم؛ مما يمنحكِ إحساساً دائماً بالنقاء والأنوثة الجريئة.

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عطر Gold Eau de Parfum Intense من بربري Burberry

عطر Gold -Eau de Parfum Intense من بربري Burberry

في هذه النسخة الجديدة، يستوحي عطر Gold - Eau de Parfum Intense من بربري Burberry حملته الإعلانية من رحلة تمكين نسائي، تمثلها "إيما ماكي" وسط مجموعة من اللبؤات؛ حيث يتجلى شعورها المتجدد بالقوة والثقة مع غروب الشمس، مستمدةً طاقتها من أشعتها الذهبية.

هذا العطر مصمم ليُلائم جميع المناسبات، بفضل تركيبته التي تمزج بين الطابع الغذائي الغورماند، والعطري، والخشبي. يمتاز بثلاثة أنواع فريدة من الفانيليا، تم تعزيزها بنوع رابع وهو "خشب الفانيليا" ذو الطابع المدخّن (Vanilla SFE)؛ مما يمنحه عمقاً وغموضاً. وعند امتزاج هذه النفحات مع خلاصة اللافندر المضيئة، تتكامل لتمنح العطر طابعاً خشبياً مشرقاً وحيوياً.

عطر Petit Matin من ميزون فرانسيس كوركدجيان Maison Francis Kurkdjian

عطر Petit Matin Eau De Parfum من ميزون فرانسيس كوركدجيان Maison Francis Kurkdjian

عيشي تجرِبة صباح باريس الهادئ والمنعش مع عطر Petit Matin Eau De Parfum، من ميزون فرانسيس كوركدجيان Maison Francis Kurkdjian. يعيد هذا العطر إحياء اللحظات الأولى من النهار في شوارع باريس؛ حيث الأروقة لا تزال صامتة، وأشعة الشمس الأولى تنساب بهدوء بين الأزقّة. يفتح العطر بنفحات حمضية زاهية من الليتسيا كوبيبا وزهر البرتقال؛ لينتقل بعدها إلى نعومة الخزامى من بروفانس وعبير الزعرور. وفي النهاية، تتسلل النفحات المسكية لتعانق البشرة بلطافة؛ مما يجعل هذا العطر خياراً مثالياً لمَن يسعى لبدء يومه بحيوية وتفاؤل.

عطر Solaris Eau de Parfum من بنهاليغونز Penhaligon's

عطر Solaris Eau de Parfum من بنهاليغونز Penhaligon's

عطر Solaris Eau de Parfum من بنهاليغونز Penhaligon's، هو تحية عطرية مهيبة إلى الشمس، تلك التي تُرسل أشعتها عبْر الزمان والمكان. يبدأ العطر بموجة منعشة ومشرقة من الحمضيات ممزوجة بنفحات التوت الأسود النابضة؛ لتُضفي عليه طابعاً نابضاً بالحياة منذ البداية. وفي قلب العطر، تتألق الزهور البيضاء النقية، وتحديداً الإيلنغ- إيلنغ؛ لتمنحه بُعداً زهرياً غنياً وكريميّاً. أما القاعدة؛ فتتكوّن من خشب الأَرز، خشب الصندل، والفانيليا؛ مما يمنحه لمسة دافئة ومتزنة تعزز من حضوره الأنيق.

Solaris هو عطر ينبض بأناقة سماوية، يليق بمَن يبحث عن التميز والتوازن بين الانتعاش والعمق.

عطر Tender Light Eau de Parfum من إستي لودر Estée Lauder

عطر Tender Light Eau de Parfum من إاستي لودر Estée Lauder

يأخذكِ عطر Tender Light Eau de Parfum من إستي لودر Estée Lauder في رحلة حالمة إلى قصر من الضوء؛ حيث تنعكس أشعة الشمس الذهبية على الحواس فتوقظها، وتمنحكِ شعوراً بالبهجة والصفاء. هذا العطر هو احتفال بالضوء والطاقة؛ حيث يُشعركِ بالانتعاش والانطلاق منذ اللحظة الأولى. تركيبته صُممت لتوقظ المشاعر وتعكس الشعور بالحياة المشرقة؛ مما يجعله مثالياً لفصل الصيف. عطر يشبه الشمس في إشراقها، ويمنح مرتديه شعوراً دائماً بالحيوية والثقة.