بالصور: تسريحات شعر مرفوعة وبسيطة مناسبة للعيد بأسلوب مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:18 مساءً - هل ترغبين في الحصول على إطلالة ناعمة في عيد الأضحى 2025، تُبرز جمالكِ وتقيكِ من التعرُّق؟ الجواب سهل وبسيط، عليكِ مواكبة صيحات مدونات الموضة والجمال في تسريحات شعرهن، اللواتي يلهمن بها الشابات أجمل الموديلات الناعمة والبسيطة، بخاصة تسريحات الشعر المرفوعة التي تُبرز جمال الشعر، وتُعتبر خياراً مثالياً لمناسبات وسهرات العيد؛ إذ تعكس الأناقة، وتُبرز ملامح الوجه الجميلة. وتتنوّع هذه التسريحات لتشمل مجموعة واسعة من التسريحات، كتسريحة الشينيون، وتسريحة ذيل الحصان العالية والمنخفضة، وتسريحة الكعكة المصقولة وغيرها.

كلّ هذه الخيارات يمكنها أن تساعدكِ في اختيار تسريحة شعر مرفوعة في العيد على طريقة مدونات الموضة؛ لتكوني محطّ أنظار الجميع، وتُبرزي جمالكِ كما تفضّلين.

تابعي معنا أجمل تسريحات شعر مرفوع وبسيطة للعيد، على طريقة مدونات الموضة، واختاري منها الأنسب لكِ.

تسريحة شعر شينيون مرفوعة من وحي نهى نبيل

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من بين تسريحات الشعر المرفوعة الرائجة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، هي تسريحة شعر شينيون مرفوع، وتعَد هذه التسريحة مثالية لذوات الشعر المتوسط إلى الطويل. لتعزيز المظهر العام للتسريحة، بإمكانكِ إضافة بعض الأكسسوارات الألماسية أو أيٍّ من الأكسسوارات المفضّلة لديكِ. ننصحكِ بها على طريقة مدونة الموضة والجمال نهى نبيل، التي اعتمدتها في إحدى مناسباتها، مع الغرة القصيرة على الجبين، وبدت بكامل أناقتها مع خصل الشعر الملفوفة على طريقة الشينيون؛ مما أعطاها طابعاً راقياً مع مكياجها وفستانها.

تسريحة شعر مرفوع بالكعكة البسيطة على غرار نجود الرميحي

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أحياناً يكمن الجمال في البساطة، مثلاً إليكِ تسريحة الشعر بالكعكة من تسريحات الشعر المرفوعة والبسيطة، والتي تناسب جميع أشكال الوجه. كلّ ما عليكِ القيام به هو ربط شعرك للخلف مثل ذيل الحصان، ومن ثَم لفُّه لتشكيل كعكة منخفضة أو عالية الارتفاع، ومن ثَم قومي بتثبيت الشعر بالدبابيس، واختاري فرق الغرة الذي يناسبكِ مع تسريحة شعرك. يمكنكِ اعتماد تسريحة الكعكة بأسلوب مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي، التي تألّقت بها في إحدى إطلالاتها، مع الغرة الوسطية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة ذيل الحصان العالية من لما العقيل

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وهناك مَن تفضّل تسريحة شعر مرفوعة بسيطة وناعمة على طريقة ذيل الحصان، وهي أكثر تسريحات الشعر المرفوعة رواجاً وسهولة؛ حيث تناسب كافة أشكال الوجوه، وتقيكِ من التعرُّق في العيد. عليكِ فقط تسريح شعرك بالكامل إلى الأعلى بأسلوب مصقول، وربطه بإحكام لينسدل من الخلف. هذه التسريحة تشتهر بها مدونة الموضة والجمال لما العقيل، التي أصبحت معروفة بتسريحة ذيل الحصان الناعمة بالشعر الويفي أو المالس، مع الغرة المصقولة المسرّحة مع الشعر؛ حيث تُبرز جمالها وملامحها الشرقية الجذابة.

تسريحة شعر نصف مرفوع من وحي كارن وازن

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وفي صدد الحديث عن تسريحات شعر مرفوعة وبسيطة، هل قمتِ بتجرِبة تسريحات شعر نصف مرفوع؟ إنها تسريحة سهلة التطبيق وبسيطة جداً؛ خاصة إذا كنتِ من صاحبات الشعر الكاريه، كمدونة الموضة والجمال كارن وازن، التي اعتمدت هذه التسريحة مع قَصة شعرها الجديدة الكاريه، وقد زادتها شباباً وحيوية. تعتمد هذه التسريحة على جمع الجزء العلوي من الشعر بأكسسوار عقدة الفراشة، بينما يُترك الباقي من الشعر مفروداً. هذه التسريحة عصرية وسهلة، وتناسب إطلالات العيد اليومية.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفضة على غرار العنود بدر

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وتعَد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة إحدى تسريحات الشعر المرفوعة الفخمة لكلٍّ من المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وقد اعتمدتها الكثير من مدونات الموضة والجمال، مثل العنود بدر، وبدت فيها في غاية الأناقة والرقي. ولتحصلي عليها، قومي بتصفيف شعركِ ليصبح مالساً بالكامل، ومن ثَم قومي بربطه بإحكام إلى الأسفل، مع ترك الغرة الوسطية منسدلة على الجوانب.