الامارات | 5 أدوية شائعة لا يجب تناولها مع القهوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، فالكثير منا يبدأون يومهم بتناول فنجان قهوة بوصفها مريحة، ومنشطة.

ولكن مع أن مشروبك الصباحي قد يبدو آمنا، إلا أنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية بطرق تقلل من فعاليتها، أو تزيد من خطر آثارها الجانبية.

من أقراص نزلات البرد الشائعة إلى مضادات الاكتئاب، يتجاوز تأثير الكافيين على الجسم مجرد دفعة سريعة من الطاقة، يحتوي الشاي أيضا على الكافيين، ولكن بتركيزات مختلفة عن القهوة، ولا يبدو أن تأثيره على الأشخاص بالطريقة نفسها.

وفي هذا التقرير، الذي نشرته وكالة أنباء "سبوتنيك"، نستعرض ما يجب أن تعرفه عن كيفية تداخل القهوة مع أدويتك، وكيفية الحفاظ على سلامتك:

1. أدوية البرد والإنفلونزا

يعد الكافيين منشط، أي أنه يسرِع الجهاز العصبي المركزي، كما يعتبر السودوإيفيدرين، مزيل الاحتقان الموجود في أدوية البرد والإنفلونزا مثل سودافيد، منشط أيضا، وعند تناولهما معا، تتفاقم آثارهما، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتوتر أو الأرق، والصداع، وتسارع ضربات القلب، والأرق.

وتحتوي العديد من أدوية البرد بالفعل على كافيين مضاف، مما يزيد من هذه المخاطر، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الجمع بين الكافيين والسودوإيفيدرين يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم ودرجة حرارة الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري.

وتعد التأثيرات المنبهة أيضا مصدر قلق عند الجمع بين الكافيين وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل الأمفيتامينات، أو مع أدوية الربو، مثل الثيوفيلين، الذي يتشابه في تركيبه الكيميائي مع الكافيين، وقد يزيد تناولهما معا من خطر الآثار الجانبية، مثل سرعة ضربات القلب واضطراب النوم.

2. أدوية الغدة الدرقية

يمثل ليفوثيروكسين، العلاج القياسي لقصور الغدة الدرقية، شديد الحساسية للتوقيت، وقد تعيق قهوتك الصباحية من امتصاصه، حيث تظهر الدراسات أن شرب القهوة بعد تناول ليفوثيروكسين مباشرة يمكن أن يقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%.

3. مضادات الاكتئاب

قد يكون التفاعل بين الكافيين وأدوية الصحة النفسية أكثر تعقيدا، إذ أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثل سيرترالين وسيتالوبرام، هي نوع من الأدوية المضادة للاكتئاب تستخدم على نطاق واسع لعلاج الاكتئاب والقلق وغيرها من الحالات النفسية.

وتشير الدراسات المخبرية إلى أن الكافيين يمكن أن يرتبط بهذه الأدوية في المعدة، مما يقلل من امتصاصها وربما يقلل من فعاليتها.

4. مسكنات الألم

تحتوي بعض مسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية، مثل تلك التي تحتوي على الأسبرين أو الباراسيتامول، على كافيين مضاف، ويمكن أن تسرع القهوة من امتصاص هذه الأدوية عن طريق تسريع إفراغ المعدة وزيادة حموضة المعدة، مما يحسن امتصاص بعض الأدوية مثل الأسبرين.

وهذا قد يساعد مسكنات الألم على العمل بشكل أسرع، إلا أنه قد يزيد أيضا من خطر الآثار الجانبية مثل تهيج المعدة أو النزيف، خاصة عند تناولها مع مصادر أخرى للكافيين، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات خطرة، إلا أنه لا يزال ينصح بالحذر.

5. أدوية القلب

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتا، وعادة ما يستمر ذلك لمدة ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناوله.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو أدوية للتحكم في عدم انتظام ضربات القلب، فقد يعيق ذلك التأثيرات المقصودة للدواء.