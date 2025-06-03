الامارات | شعُر به سكان مصر.. زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب الحدود اليونانية ـ التركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 6,2 درجات هز جزر دوديكانيسا اليونانية، قرب حدودها مع تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.

وشعر بالزلزال سكان محافظات مصرية، وفق مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.