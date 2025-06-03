فاكهة صيفية تعزز الذاكرة وتحمي خلايا الدماغ من التلف.. تناولها يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكد موقع «فيستي فيور»، في تقرير له، أن الفراولة ليست مجرد فاكهة صيفية لذيذة، بل كنز غذائي حقيقي يدعم صحة الدماغ والذاكرة.

وأوضحت الدكتورة مارينا ماكيشا، أن تناول 150-200 جرام من الفراولة يوميا، يمنح الجسم أقصى استفادة من مضادات الأكسدة الموجودة فيها، والتي تساهم في مكافحة الالتهابات الداخلية، والحفاظ على خلايا الدماغ، مشيرة إلى أنها تعزز مرونة الأوعية الدموية، بفضل احتوائها على مركب الكيرسيتين الذي يبطئ عملية الشيخوخة، وتعمل كمدر بسيط للبول لاحتوائها على البوتاسيوم، فضلا عن دورها في تفتيح البشرة عند استخدامها في أقنعة الوجه، بفضل فيتامين سي.

مضادات الأكسدة ودورها في حماية الدماغ

في السياق نفسه، توضح الدكتورة آلاء عبدالغني، استشاري التغذية العلاجية، أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين والفلافونويد، وهي مركبات تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مشددة على أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة تساهم في تقليل الالتهابات داخل الجسم، وتحسن من وظائف الذاكرة والتركيز، خاصة مع التقدم في العمر أو في فترات الضغط الذهني الشديد.

الكمية المثالية لتناول الفراولة يوميا

وتتراوح الكمية المثالية لتناول الفراولة يوميا بين 150 و200 جرام، أي ما يعادل كوبا متوسطا من الثمار الطازجة، وتؤكد الدكتورة آلاء عبد الغني، أن هذه الكمية كافية لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين سي، بالإضافة إلى دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض الموسمية، لافتة إلى أن الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يجعلها مناسبة لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

دعم صحة القلب وضبط ضغط الدم

وتحتوي الفراولة أيضا على مركب الكيرسيتين، الذي يساعد في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم الموجود فيها يساهم في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل داخل الجسم، وتشير استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الفراولة لها تأثير مدر للبول بشكل طبيعي، ما يساعد في التخلص من السموم والأملاح الزائدة، بشرط الاعتدال في تناولها وعدم الإفراط.

فوائد الفراولة للبشرة والشباب الدائم

أما عن فوائد الفراولة للبشرة، فتوضح الدكتورة آلاء عبد الغني، أن فيتامين سي الموجود بكميات كبيرة في الفراولة، يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرا أكثر شبابا ومرونة، فيمكن استخدام الفراولة في أقنعة الوجه الطبيعية لتفتيح البشرة والتقليل من التصبغات، كما تساهم في مقاومة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

مخاطر الإفراط في تناول الفراولة

كما تحذر من الإفراط في تناول الفراولة، خاصة لمن لديهم تاريخ من الحساسية تجاه الفواكه الحمراء، مؤكدة أن الإفراط في تناول الفراولة قد يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية، مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو حتى تورم الشفاه والحلق في بعض الحالات النادرة، مشيرة إلى أن تناول كميات كبيرة من الفراولة قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال، خاصة لدى الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

نصائح للاستهلاك الآمن للفراولة

وتنصح آلاء عبدالغني، بغسل الفراولة جيدا، قبل تناولها لإزالة أي بقايا مبيدات أو شوائب، وتفضل تناولها طازجة للحفاظ على قيمتها الغذائية، مؤكدة أنه يمكن إدخال الفراولة في النظام الغذائي بعدة طرق، سواء كوجبة خفيفة بين الوجبات، أو إضافتها للزبادي، أو حتى تحضير عصير طبيعي منعش في الصيف.