طلاق وزواج وخطوبة.. أبرز أحداث الوسط الفني خلال 48 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي تصدرت التريند ومواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث السوشيال وميديا مابين زواج وخطوبة وطلاق.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك الأحداث:

زواج أمينة خليل من المصور أحمد زعتر

أحتفلت الفنانة أمينة خليل بزفافها علي المصور أحمد زعتر في سرية تامة بعيدا عن الإعلام ولكن حرص علي حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن.

و حرص عدد كبير من نجوم الفن حضور حفل زفاف أمينة خليل من أبرزهم الفنانة يسرا،مني زكي،أحمد حلمي،نجلاء بدر،هالة صدقي وابطال مسلسل لام شمسية والتي تألقت فيه أمينة خليل في رمضان الماضي.

طلاق تامر عبدالمنعم

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك أنفصاله عن زوجتة قائلا: تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات ،قدر الله وما شاء فعل،انا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة.

خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور

أحتفلت الفنانة هايدي رفعت والفنان مصطفى منصور بـ"خطوبتهما"، في حفل بحضور أسرة العروسين، والأصدقاء المقربين، وتصدر اسم الثنائي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث علي جوجل.