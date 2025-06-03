عاجل: فرحة عمره.. أحمد السقا يوجه رسالة مؤثرة لابنته في يوم تخرجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص الفنان أحمد السقا على الاحتفال بتخرج ابنته نادية، من خلال توجيه رسالة خاصة لها عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة في موقع الصور الشهير إنستجرام.

كيف احتفل السقا بتخرج ابنته؟وشارك الفنان أحمد السقا صورة خاصة لابنته نادية وعلق عليها قائلا «بنتي وحبيبتي دايما فخور بيكي مبروك يا حبيبة قلبي ويا رب دايما أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا بحبك».

يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد أعلن مؤخرا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير من خلال منشور خاص عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

ويستعد أحمد السقا خلال الفترة المقبلة، لطرح فيلمه الجديد «أحمد وأحمد» بعدما انتهى من تصويره والذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد فهمي وغادة عبد الرازق.