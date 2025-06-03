الامارات | صدور العدد الـ 80 من مجلة «كتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناولت مجلة «كتاب» في عددها الـ80، إبداع الروائي البيروفي العالمي، ماريو بارغاس يوسا، وجوانب من سيرته، ووصفت المجلة الكاتب، الذي تصدّرت صورته غلاف العدد، بأنه «آخر الأدباء الكبار في أميركا اللاتينية»، وأنه يتميز بأسلوبه اللاذع واستخدامه صوراً مجازية مبتكرة، وتشكّل أعمال الأديب، الذي رحل في 13 أبريل الماضي، رحلة جمالية وفكرية لفهم الطبيعة الإنسانية بكل تناقضاتها.

وتضمن عدد يونيو من المجلة الشهرية، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، دراسات ومقالات وموضوعات متنوعة وغنية في مجالات الكتابة والنشر والقراءة.