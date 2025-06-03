الامارات | أميركية الشارقة تحتفل بتخريج 794 طالباً وطالبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة بتخريج 794 طالباً وطالبة، ضمن دفعة ربيع 2025، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، إلى جانب قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأُسر الخريجين وضيوفهم.

وشكّل الحفل الرسمي، الذي أُقيم أمس، في قاعة المدينة الجامعية، مناسبة مميزة، عكست التنوّع الثقافي للدفعة التي مثّلت 47 جنسية.

وألقت الشيخة بدور القاسمي كلمة عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بالخريجين، مشيدة بإصرارهم ومثابرتهم، ومؤكدة أن طلبة الجامعة يغادرونها ليس بشهادات أكاديمية مرموقة فحسب، بل أيضاً بالشجاعة لطرح الأسئلة الجوهرية، وبالتعاطف والرؤية التي تمكّنهم من قيادة المستقبل بروح المسؤولية والإنسانية.

وأضافت: «بينما يخطو خريجونا خطواتهم نحو مستقبلٍ مملوء بالتحديات، فإنني على ثقة بقدرتهم على التكيّف، والقيادة الواعية، واتخاذ قرارات تستند إلى القيم السامية التي تمثل الجامعة وإمارة الشارقة».

وشهد الحفل كلمة رئيسة ألقتها سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخريجة جامعة ييل، الشاعرة إيمي محمود، ومنحت الجامعة الدكتورة مناهل ثابت شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية، تقديراً لإسهاماتها المتميزة في مجالَي الاقتصاد والذكاء الاصطناعي.