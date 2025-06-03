الامارات | في انتظار العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بملابسي المبهجة، التي تحمل لمسة من تراث الإمارات، أستعد للعيد، إنه اليوم المنتظر الذي نلبس فيه أجمل الثياب، ونتوقع الحصول على الكثير من الهدايا، وتمتلئ جيوبنا بالعيدية التي ننفقها بسرعة هنا وهناك.. أنا مستعدة للعيد ولكل الزيارات العائلية، والرحلات والمشاوير في دبي التي ستوفر الكثير، وتضيف المزيد من الفرح للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك.