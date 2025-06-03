الامارات | مواقف البرشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني سكان منطقة البرشاء (3) في دبي قيام بعض شركات تأجير السيارات بإيقاف مركباتهم في المواقف العامة والمجانية في المنطقة، بدلاً من إيقافها بالقرب من مكاتبهم التجارية الموجودة على الطرق الرئيسة في الإمارة، وتالياً يتم استحواذها على هذه المواقف الموجودة في الأحياء السكنية، وتستغل الأمر بسبب مجانية المواقف، لذا نناشد الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذا الأمر.