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الامارات | مواقف البرشاء

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف البرشاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني سكان منطقة البرشاء (3) في دبي قيام بعض شركات تأجير السيارات بإيقاف مركباتهم في المواقف العامة والمجانية في المنطقة، بدلاً من إيقافها بالقرب من مكاتبهم التجارية الموجودة على الطرق الرئيسة في الإمارة، وتالياً يتم استحواذها على هذه المواقف الموجودة في الأحياء السكنية، وتستغل الأمر بسبب مجانية المواقف، لذا نناشد الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذا الأمر.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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