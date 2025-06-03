تمرين بسيط يحمي قلبك ويمنع هشاشة العظام.. داوم عليه يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يختار كثيرون استخدام المصعد يوميا لتوفير الوقت والجهد، لكن صعود الدرج يُعد من أبسط التمارين التي تمنح الجسم والعقل فوائد كبيرة، وتشير الأبحاث إلى أنّ صعود الدرج لا يقتصر فقط على تقوية عضلات الساقين والفخذين، بل يمتد تأثيره ليشمل تحسين صحة القلب، وتعزيز التوازن، وتنشيط القدرات الذهنية، إضافة إلى دوره في تقليل التوتر وزيادة الشعور بالطاقة، فما سر هذا التمرين البسيط؟ وكيف يؤثر صعود السلالم على الصحة الجسدية والنفسية؟

صعود الدرج يقوي العضلات

يوضح الدكتور أحمد علام، استشاري العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ صعود الدرج من التمارين المركبة التي تعمل على مجموعة كبيرة من عضلات الجسم في وقت واحد، خاصةً عضلات الفخذين، الساقين، والأرداف، إضافة إلى عضلات البطن التي تثبت الجسم أثناء الصعود، مضيفا أن هذا النشاط البسيط يساهم في تقوية العضلات بشكل فعال ويزيد من مرونتها، كما يُساعد في الوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر، مشيرا إلى أن صعود الدرج يُعد تمرينا لتحمل الوزن، ما يُعزّز كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور أو هشاشة العظام.

فوائد صعود الدرج للعقل

ويؤكد «علام» أنّ صعود الدرج لا يقتصر تأثيره على الصحة الجسدية فقط، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والعقلية، فقد أثبتت الدراسات أنّ هذا التمرين البسيط يعزز إفراز هرمون الإندورفين، الذي يقلل من التوتر ويحسن المزاج بشكل ملحوظ، كما أنّ صعود الدرج يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُؤدّي إلى تحسين القدرات الإدراكية مثل التركيز والذاكرة وسرعة الاستجابة الذهنية، مشددا على أنّ ممارسته بانتظام يمكن أن يساعد في مواجهة التأثيرات السلبية للجلوس لفترات طويلة، ويزيد من مستويات الطاقة والنشاط خلال اليوم.

نصائح لصعود السلالم بأمان

وينصح استشاري العلاج الطبيعي، بضرورة ممارسة صعود الدرج تدريجيا، خاصة لمن يعانون من مشكلات في الركبة أو المفاصل، مع استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة هذا التمرين، كما يوصي بارتداء أحذية مريحة، والبدء بعدد قليل من الدرجات وزيادتها تدريجيًا، مع الحرص على الحفاظ على وضعية الجسم السليمة أثناء الصعود لتجنب الإصابات، مشيرا إلى أهمية الاستماع للجسم والتوقف فور الشعور بأي ألم غير طبيعي، خاصة لكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.

صعود السلالم وأمراض القلب

وشدد على أن صعود الدرج يُنشط الدورة الدموية، ويرفع من معدل ضربات القلب بشكل طبيعي، ما يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بنسبة تصل إلى 20%، عند صعود عدة طوابق يوميا، بحسب الدراسات الحديثة.

وأكد الدكتور أحمد علام، أنّ صعود الدرج لمدة 7 دقائق يوميا، يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث الأزمات القلبية، كما يساهم في خفض الكولسترول وتنظيم ضغط الدم، مشيرا إلى أنه يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي أو الوقوف، ويساعد في فقدان الوزن بشكل فعال، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والجسم بشكل عام.