الامارات | «العيد في دبي».. عروض مُغرية لـ 7 أيام لا تُنسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بحملة كبرى بعنوان «العيد في دبي»، تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من الثاني إلى الثامن من يونيو الجاري، وتقدم مجموعة كبيرة من عروض وباقات الإقامة في فنادق ومنتجعات فاخرة، وكذلك أبرز المعالم السياحية والوجهات الترفيهية، بجانب تجارب ثقافية أصيلة تساعد العائلات والأصدقاء على قضاء فرحة العيد، وصنع ذكريات لا تُنسى في مختلف أنحاء المدينة.

المنتجعات الشاطئية

ويمكن للعائلات والأصدقاء الذين يبحثون عن إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي الاختيار من بين مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات الشاطئية، التي تقدم عروضاً حصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك أتلانتس النخلة، ومنتجع ماريوت نخلة جميرا، ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ودبليو دبي الميناء السياحي، ومنتجع ومارينا وستن شاطئ الميناء السياحي، وفندق وريزيدنسز كمبينسكي نخلة جميرا، وفندق شاطئ جيه إيه، وجيه إيه بالم تري كورت، وأنداز دبي النخلة، وديلانو دبي، وميلينيوم للفنادق والمنتجعات، حيث يقدم كل فندق مزيجاً من وسائل الراحة عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ، وتجارب صيفية حصرية مصممة خصيصاً لاحتفالات العيد.

إقامة في قلب دبي

ويمكن لزوار دبي الذين يفضلون الإقامة بالقرب من مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية النابضة بالحياة، الاختيار من بين مجموعة من فنادق المدينة الفخمة التي تقدم باقات إقامة في العيد للاستمتاع بتجربة ضيافة راقية، حيث صممت الكثير من فنادق دبي عروضاً خاصة بمناسبة العيد، تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المناسبة للأطفال، ويمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء شاطئية نابضة بالحياة، مع مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه.

تكنولوجيا

ويمكن للباحثين عن تجارب عصرية ذات طابع مستقبلي التوجه إلى «عالم آية»، الذي يقدم باقة خاصة بالعائلات، تتيح للضيوف الاستمتاع بما يقدمه من تجارب تفاعلية آسرة، بينما يجمع «هاوس أوف هايب» بين التجارب الرقمية والواقعية، كما يمكن لعشاق الألعاب التوجه إلى «كايوس كارتس»، و«باك مان لايف استوديو»، حيث تحظى العائلات بتخفيض 10% على الباقات التي تجمع بين سباقات العالم الواقعي وألعاب الأركيد الكلاسيكية مع تجارب الألعاب المدعمة بالتكنولوجيا، ويدعو «أولي أولي» الأطفال إلى استكشاف «متحف القمر» من 31 مايو إلى الثامن من يونيو، والاستمتاع بمعارض تفاعلية تسلّط الضوء على العلوم والخيال. ومن جهتها ترحب مدينة إكسبو دبي بالعائلات للاستمتاع بباقة «الدخول المجاني للأطفال» من السادس إلى الثامن من يونيو، ما يشكل فرصة مثالية لاستكشاف أبرز المعالم السياحية.

ترفيه

ويقدم «لوكو بير» تجربة عيد الأضحى التي تستمر يوماً كاملاً، وتشمل الدخول إلى مناطق الترامبولين، ومغامرات النينجا، ومنطقة الألعاب المطاطية، وألعاب الليزر، والبولينغ، والبلياردو، ولعبة الشفلبورد، وألعاب الواقع الافتراضي، وألعاب الأركيد المناسبة للعائلات، ويمكن لزوار متحف «مدام توسو دبي» الاستفادة من تخفيض بنسبة 25% على التذاكر العادية وتذاكر كبار الشخصيات، إضافة إلى تجربة مميّزة مع جولة إرشادية لمدة 90 دقيقة، وصور رقمية غير محدودة، وجلسة لقاء الفنانين، وتذكار من الشمع، ما يجعلها تجربة فريدة لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

تجارب مجتمعية

وتشمل احتفالات العيد في دبي خلال عيد الأضحى المبارك مجموعة من الأنشطة المجتمعية الهادفة والمصممة لتحفيز الإبداع والارتقاء بالذوق الثقافي بين الأطفال والعائلات، وتستضيف مكتبة الراشدية ورشتي عمل تفاعليتين، حيث يمكن للأطفال إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الحِرف اليدوية والفنون، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بجلسة احتفالية مميّزة تعكس أجواء عيد الأضحى المبارك في مكتبة حتا العامة، والتي تتكامل مع أنشطة تزيين ممتعة، وحلويات وهدايا، وكذلك بإمكان الجمهور التوجه إلى برواز دبي الشهير، لمشاهدة العروض الترفيهية والتلذذ بالحلوى العُمانية مع الاستمتاع بالمشاهد البانورامية الخلابة على مدينة دبي يومي السادس والسابع من يونيو من الساعة الرابعة عصراً إلى السابعة مساء. وتستقبل مدينة الطفل العائلات لحضور فعالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من السادس إلى الثامن من يونيو، مع مزيج رائع من الأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار من الساعة الرابعة عصراً إلى السابعة مساء، حيث يمكن للجميع المشاركة في الفعالية باستخدام تذاكر الدخول العادية للمدينة.

المنتجعات الصحراوية

يمكن للمسافرين الباحثين عن الهدوء بعيداً عن صخب المدينة التوجه إلى المنتجعات الصحراوية والجبلية في دبي، وعيش تجربة إقامة مثالية، والمشي مسافات طويلة، وركوب الدرّاجات، والاستمتاع بالإطلالات الجبلية الرائعة، والأنشطة الصحراوية التي تشمل تجربة مشاهدة النجوم وركوب الخيل.

طبيعة خلابة

ستحظى العائلات المحبة للمغامرات بفرصة استكشاف الطبيعة الخلابة في حتا وادي هب، حيث تتوافر باقات الأنشطة الخارجية، مثل الانزلاق بالحبال، والمسارات الجبلية، ومسارات الدرّاجات بتخفيض 50% خلال عيد الأضحى المبارك، ويقدم «ذا غرين بلانيت» أنشطة النقش بالحناء، والرسم على الوجوه للأطفال، وعروض الأفلام العائلية.

مغامرات استثنائية

أمام العائلات فرصة للاستمتاع بعطلة مميّزة وقضاء يوم ممتع في حديقة «وايلد وادي» المائية مع العروض الترفيهية، بينما تقدم «ليغولاند» دبي، مهرجان الصيف الذي يشمل ألعاباً تفاعلية، إضافة إلى حفل حصري في فندق «ليغولاند». وستستمتع العائلات في «دبي دولفيناريوم» بتخفيض بـ30% على عرض الدلافين والفقمات باستخدام الرمز الترويجي EID25.

• فنادق دبي صممت عروضاً خاصة بمناسبة العيد تجمع بين الاسترخاء العائلي والأنشطة المناسبة للأطفال.