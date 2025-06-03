هذا الشهر يبدأ بمواجهة تحديات وضغوط عائلية وشخصية تتطلب الحذر والموضوعية

مهنياً: مواجهات طارئة تقتحم لحظات انشغالك في مشاكلك الخاصة، لتجعلك تدرك ان عليك القتال على غير جبهة. هذا شهر متقلب، لذلك تلاحظ توترًا فالجزء الاول من الشهر الممتد حتى تاريخ 20 يحمل ضغوطًا عائلية وشخصية تسبب القلق، وتدفعك الى تغيير حساباتك والى اهمال الكثير من مصادر النجاح.

عاطفياً: تتركز الانوار هذا الشهر على قضايا عائلية او شخصية تسبّب القلق احذر الانجراف وراء افكار سود او نيات احد الاشخاص السلبية. من الضروري التحلي بالموضوعية تفاديًا لحصول التباسات او جفاء.