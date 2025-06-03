هذا الشهر تحقق إنجازات واضحة وتحتاج لتوازن بين العمل والعاطفة

القاهرة - الخليج 365 مهنياً: حان الوقت لتظهر علناً فخرك بنفسك وتبتسم. وأخيراً تظهر في الأفق بوادر خير وتفاؤل. تدعمك النجوم والحظوظ وتسلط الأضواء على جميع صفاتك الايجابية. الحظ ينتقل سعيداً بجانبك ويفتح لك الأبواب على أنواعها واحجامها. عاطفياً : تتضاعف الهموم والمشاغل هذا الشهر، مع انتقال الزهرة الى الثور اعتبارا من تاريخ 7 حزيران يونيو سواء أكانت مهنية او اجتماعية او شخصية، لا يهم، ففي العموم انت منشغل عن الحبيب والعائلة وملتزم واجبات خارجية، وقد تكون منزعجًا من وضع صحي عابر.

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