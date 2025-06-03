هذا الشهر تعيش رومانسية ناعمة وتزدهر علاقاتك العاطفية

مهنياً: انتقال المشتري كوكب الحظ الى السرطان الى عقر دارك يحمل معه المسؤوليات متعددة ومتداخلة في أحيان كثيرة، كذلك تكون طلبات الآخرين من احبّاء واهل وجيران كثيرة. لا مجال للاستخفاف بالواجبات هذا الشهر او لتضييع الوقت لأنه ثمين ومحدود.

عاطفياً: إنه شهر رومانسي بالتأكيد، قد يكون من أجمل الأشهر وأكثرها إيجابية ودعماً للعلاقة مع انتقال الزهرة كوكب الحب الى برج الثور الترابي الصديق الذي يسهل التفاهم معك كما يسهل التقرّب منك، وتزدهر العلاقات الجديدة لتصبح أكثر متانة، وتسير نحو مستقبل أفضل إذا كانت النيات صادقة