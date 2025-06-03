هذا الشهر تتخلص من الضغوط القديمة وتواجه مواقف تحتاج للذكاء

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بالرغم مواقع الكواكب معاكسة بعضها لبعض، الا انك قد تخلصت من تاثيرات كوكب زحل المعاكسة من الحوت وتاثيرات نبتون المواجهة لبرجك طيلة سنوات يبقى ان تنتبه مع معاكسة الشمس وعطارد والمشتري في الجوزاء في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية وبالتالي تلاحظ تطوراً للمسائل القضائية أو ظهوراً لخصم كان مختفياً أو غائباً.
عاطفياً: قد تحتاج الى وجود الحبيب بقربك، وهو بدوره قد يحتاج الى مشورتك ودعمك، فلا تتردّد في تقديم كل المساعدة والدعم حتى لو كنت لا تزال تشعر ببعض الاستياء.
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