هذا الشهر تنفتح لك الأبواب في العمل وتواجه مشاعر متقلبة في الحب

القاهرة - الخليج 365 مهنيا: تعيش شهرا مناسباً جدًا للدراسة والابحاث ولتقديم الامتحانات وللفوز بها. وايضًا للقيام بتجارب جديدة وللتعرف إلى اناس جدد وللاستمتاع والترفيه، فالضغوط تبخرت فجأة والدنيا فتحت يديها فاستفد قدر الامكان. عاطفياً : تتعرض يا عزيزي العقرب لموجات من الافكار والمشاعر السلبية، فتارة تريد التمرّد، وتارة تتوي الابتعاد. إنه شهر صعب وثقيل، وقد تتعقّد خلاله بعض الروابط وتتأرجح بعض العلاقات المتينة.

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