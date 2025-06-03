هذا الشهر تتحسن أجواؤك العاطفية وتزيد فرص التعارف والانفتاح

مهنياً: ابشّرك عزيزي مولود برج الميزان بأنك سوف تعرف خلال هذا الشهر افراحًا وتتلقّى هدايا ومكافآت عديدة. يكفي ان الحظ حليفك الاقوى اقله حتى تاريخ 20 حزيران (يونيو)، فيدفعك نحو ظروف مناسبة جدًّا قد يحسدك عليها الكثيرون. يحتفظ القدر لك بتطورات مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة.

عاطفياً: قد لا يكون الشهر الافضل للارتباط لكنه بالتأكيد شهر مناسب للتعارف، ولتأكّيد الروابط الحالية. تنحسر معظم الضغوط في الاسبوع الأخير وتتحسّن المعنويات وتكون اكثر انفتاحًا وتقبّلاً للآراء المختلفة