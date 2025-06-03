هذا الشهر تنقلب الأمور لصالحك وتبدأ صفحة مهنية جديدة

مهنيا: على الرغم من ان الشهر يبدأ بصورة متقلّبة، الا انه سيتابع بصورة مرضية. مع انتقال المشتري من معاكسة طالت سنة من برج الجوزاء الى السرطان ومع وصول كوكب الحظ الاصغر الزهرة الى الثور الترابي الصديق لذلك فلا تقف مكتوفاً مدهوشًا.

عاطفياً: حان الوقت لإعادة النظر في بعض المسائل والتفاصيل التي تحدّد مسار العلاقة. جميل هذا الشهر ومطمئن للعواطف مقارنة بالشهرين الماضيين. تناسبك تأثيرات الشمس من برج الجوزاء، وتسمح لك باتخاذ بعض الخطوات البنّاءة. لن تُواجَه بالرفض إلاّ اذا كان ذلك نتيجة واضحة واكيدة لتصرّفات خاطئة